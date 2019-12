I talenti incontrano le eccellenze: riparte il Progetto TIE promosso dall’Enpav

Scade venerdì 20 dicembre il termine per i Medici Veterinari e per le strutture veterinarie che si rendono disponibili ad accogliere i giovani tirocinanti del progetto TIE Talenti Incontrano Eccellenze. Il progetto formativo è ideato e finanziato dall’ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinaria) ed è pensato per i giovani laureati in Medicina Veterinaria e consta di un tirocinio professionale della durata di 6 mesi e di un contributo mensile di 500 euro.

La novità di quest’anno è che si possono candidare anche i professionisti esperti nei settori dell’ippiatria e degli animali da reddito. Tra le strutture veterinarie che possono ospitare i tirocini -oltre a quelle che si occupano di animali d’affezione -sono state incluse quelle dedicate ai cavalli.

Sul sito enpav.it è pubblicato l‘avviso per la formazione dell’elenco delle strutture e dei professionisti aderenti. Le strutture che si sono già candidate nella precedente edizione dovranno confermare la loro candidatura.

Gli aspiranti tirocinanti potranno presentare domanda all’inizio del 2020. Per partecipare occorre avere meno di 32 anni, essere iscritti all’Ente ed in regola con i contributi ENPAV, possedere la Partita IVA, non essere inseriti in altri progetti formativi e non aver già usufruito di TIE.