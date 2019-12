Toghe&Teglie: gli gnocchi al caffè

Buongiorno e Buon Anno a tutti i lettori de Il Patto Sociale, sono lo Chef Mohamed Aly della Gnoccheria, uno dei pochissimi “non togati” del Gruppo Toghe& Teglie: voi non avete idea di cosa hanno messo in tavola i miei amici avvocati in questi giorni! E dopo pranzi e cene così pantagrueliche cosa c’è di meglio per terminare di un buon caffè? Ecco, allora – per voi e per loro – una delle ricette preferibili, con gli gnocchi dolci che sono una via di mezzo tra un dessert e il caffè vero e proprio (forse più il primo che il secondo…).

INGREDIENTI PER 5 PERSONE

200 gr. di patate, un albume, 100 gr. di farina di grano duro rimacinata, due cucchiai da cucina di zucchero semolato, un pizzico di sale, quattro caffè espressi, ½ litro di panna fresca, quattro cucchiai da cucina di zucchero a velo.

PREPARAZIONE

Sbucciate le patate, precedentemente bollite intere in acqua senza sale, passarle nella grattugia o nello schiacciapatate, e poi al setaccio. Aggiungete un pizzico di sale, l’albume, la farina e lo zucchero semolato, e impastare il tutto fino a renderlo compatto. Ora dividetelo in pezzi e lavorate il composto con le mani per eliminare l’aria, fino a formare delle palline, trasformandole successivamente in rotolini, tagliati poi per ottenere gli gnocchi. Portate ad ebollizione una pentola di acqua con un pizzico di sale e buttate gli gnocchi.

Nel frattempo in una padella capiente avrete messo il caffè, la panna e lo zucchero a velo facendo riscaldare a fuoco medio. Una volta che gli gnocchi vengono a galla, trasferiteli nella padella e fate ridurre il condimento fino a raggiungere una consistenza cremosa. Spostateli su un piatto da portata e guarnite con una spolverata di caffè macinato e qualche chicco. Si possono gustare anche aggiungendo la panna montata o del cioccolato bianco fuso.

Per oggi dalla Gnoccheria di Milano è tutto, a presto e ancora auguri, auguri, auguri!