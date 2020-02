Toghe&Teglie: la pasta del Commissario

Buongiorno a tutti i lettori, sono Rossella Perricone, avvocata agrigentina del Gruppo Toghe & Teglie, poco fantasiosamente soprannominata la Girgentana. Di me avete già avuto modo di leggere proposte culinarie con i sapori tipici della mia terra e questa volta non sarà diverso con la ricetta di una pasta per la quale, pare, vada matto il Commissario Montalbano che, forse stimolato da profumi e sapori, appare sempre di robusto appetito.

Questi gli ingredienti necessari: un centinaio di grammi di penne o maccheroncini a testa (di più se siete affamati come Montalbano), io uso la Rummo perché da queste parti quella di Gaetano Inserra non si trova ancora, poi un broccolo romano, mezzo kg. di salsiccia con semi di finocchietto,100 grammi di parmigiano (se piace un gusto più forte si può usarne uno invecchiato oltre i 24 mesi), pinoli e uva passa a piacere ma senza esagerare. Pepe q.b. solo se non è già presente nella salsiccia, sale, aglio, olio evo, burro e passata di datterini o ciliegini.

Fate bollire il broccolo conservandone l’acqua per cuocervi successivamente la pasta e solo quando è cotto salatelo, scolatelo e friggetelo in padella finché non diventa dorato con poco olio e aggiungendo l’aglio, i pinoli e l’uva passa.Togliete l’aglio alla fine di questa fase della preparazione.

A parte, dopo averla privata del budello e sminuzzata, fate dorare la salsiccia in una padella con un filo d’olio e integrate con la passata di pomodoro.

Ora potete mettere a bollore la pasta, scolatela molto al dente perché proseguirà la cottura in fase di condimento e rimettetela nella sua pentola in cui aggiungerete una abbondante spolverata di parmigiano e un poco di burro.

A fuoco bassissimo amalgamate bene e poi progressivamente unite il broccolo e poi il sugo di salsiccia ogni volta amalgamando nuovamente.

Togliete dal fuoco, mettendo il coperchio, aggiungete una ultima dose di parmigiano, mantecate e lasciate riposare qualche istante…qualche istante prima di impiattare e avventarvi, come Montalbano, su questa delizia.

Buon appetito, alla prossima.