bookabook: arriva La lunga notte dei lettori. Winter edition

Dopo il successo delle edizioni estive, arriva La lunga notte dei lettori. Winter edition. La casa editrice bookabook, nata grazia ad un progetto di crowdfunding, dà appuntamento a lettori e curiosi domenica 16 febbraio all’’Apollo Milano’ (via Borsi 9, mm Porta Genova) dalle ore 19.30, per una serata indimenticabile in collaborazione con ‘Spaghetti Unplugged’. Una festa in cui sarà possibile incontrare gli autori e la redazione, sfogliare i libri bookabook e ascoltare la migliore musica indie italiana. Previsto un bonus track per chi acquista un libro un free drink in omaggio.