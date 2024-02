A Milano il 10 febbraio una mostra fotografica per celebrare la Giornata del Ricordo

Sabato 10 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati, nella sala degli Arazzi del Comune di Milano sarà allestita una mostra fotografica dedicata alla travagliata storia del confine orientale dell’Italia. La giornata comincerà alle 9,30 con la deposizione di corone al Monumento in ricordo dei martiri delle Foibe in Piazza della Repubblica per proseguire alle 11 con un incontro, nella sala Alessi del Comune di Milano, con le Autorità istituzionali nazionali, regionali e comunali e le Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Per l’occasione il giornalista e scrittore di origine dalmata Dario Fertilio parlerà di Le radici dell’odio: la tragedia delle Foibe.

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito con larghissima maggioranza dal Parlamento italiano nel 2004, per ricordare la tragedia delle Foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

A migliaia furono uccisi e gettati nelle voragini carsiche tra il 1943 e il 1947 per mano dei partigiani jugoslavi e in oltre 300.000 scelsero volontariamente la via dell’esilio verso un futuro incerto, ma consapevoli di aver fatto la scelta giusta, quella di rimanere italiani. Furono pagine dolorose e tragiche della nostra storia.