All’On. Cristiana Muscardini il Cavalierato al merito della Presidenza della Repubblica

Il 2 giugno, durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha consegnato all’on. Cristiana Muscardini il Diploma di Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana conferitole dal Presidente Sergio Mattarella con decreto del 27 dicembre 2024.

La consegna si è svolta presso la Prefettura di Milano, il diploma è stato rilasciato in riconoscimento degli anni trascorsi, prima come parlamentare italiano e poi, per cinque legislature, come parlamentare europeo, dal 1989 al 2014, con il costante impegno, in ogni campo, per la difesa dei diritti sanciti dalla Carta universale, contro le menomazioni sessuali femminili, le ingiustizie sociali, anche in campo sanitario ed economico.

L’on. Muscardini si è spesso occupata di lotta al terrorismo, anche grazie a quanto conosciuto tramite la sua conoscenza con il comandante Massoud, ucciso dai terroristi il 9 settembre 2001 a Takhar (Afghanistan) e con l’Ambasciatore somalo, presso le Nazioni Unite a Ginevra, Yusuf Ismail Bari Bari, anche egli ucciso dai terroristi a Mogadiscio il 27 marzo 2015.

Cristiana Muscardini è stata uno dei 16 deputati europei membri della Convenzione europea, ha ricevuto la Medaglia d’oro al merito europeo dal Presidente della Commissione Jaques Santer, e dalla provincia di Milano il Premio Isimbardi.

Prima vicepresidente e poi co-presidente del gruppo Unione per l’Europa delle Nazioni è stata, per molti anni, vicepresidente vicario della commissione per il Commercio internazionale dove ha sostenuto con forza la necessità di maggiore trasparenza e regolarità nell’Organizzazione Mondiale del Commercio a difesa del manifatturiero e per la denominazione d’origine dei prodotti. Vicepresidente dell’Intergruppo per la protezione degli animali non ha mai abbandonato lei sue battaglie per l’ambiente e la salvaguardia dell’ecosistema.

Oggi è editorialista del settimanale ‘Il Patto Sociale – Informazione Europa’, nato per sua iniziativa nel 1987, e si occupa come analista di questioni europee e sicurezza internazionale ed è Cofondatrice dell’Associazione Res, Raggruppamento Europa Sociale nata nel 1993.

Prima di diventare parlamentare aveva vinto alcuni premi letterari e pubblicato una Notte di gloria, L’algognotico e Una parola per Caino, in seguito ha pubblicato diversi saggi sull’Europa (L’Europa sconosciuta, L’Europa in discussione, L’ Europa in tasca, La Convenzione europea, La Destra in Europa, L’Europa promessa), sul terrorismo (Politeisti e Assassini), sul covid (I nostri domiciliari), sull’Africa (Safari) e un romanzo di spionaggio, tra realtà ed ipotesi, con uno pseudonimo.