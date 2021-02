Ancora inquietanti verità sulle mascherine

Le nuove notizie che arrivano sulla vicenda dello scandalo delle mascherine richiedono provvedimenti urgenti per appurare se è vero che sono state messe in circolazione, nel pieno della pandemia, milioni di mascherine che non garantiscono una adeguata protezione. Se infatti l’indagine per verificare se sono stati commessi reati di varia natura è importane è però urgente che gli italiani sappiano, con immediata certezza, se le mascherine che hanno acquistato e continuano ad acquistare proteggono come promesso. Moltissimi hanno comperato mascherine nei mesi scorsi per avere la necessaria scorta e perciò le stanno usando anche ora e milioni di mascherine inadeguate sono ancora in vendita. Ognuno di noi ha diritto di sapere la verità altrimenti se sono lasciate in commercio mascherine inadeguate senza specificare che il loro effettivo grado di protezione è molto inferiore a quanto richiesto continueremo ad avere inconsapevoli persone che si infettano e infettano. Il Ministro della Sanità ci dica finalmente la verità!