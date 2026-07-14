Ancora una volta è per sempre

Ancora una volta, con commozione e rimpianto, ricordiamo Falcone e Borsellino, morti con coloro che hanno cercato di difenderli da attacchi di una mafia che troppe volte ha avuto coperture politiche e finanziarie.

Falcone con sua moglie Francesca Morvillo e Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, Borsellino con Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina rimangono e rimarranno vivi se, non solo nella memoria, ma nelle nostre azioni sapremo combattere organizzazioni criminali, politiche corrotte, attività illecite, se sapremo non piegarci mai difendendo lo Stato e chi allo Stato ha giurato fedeltà, e sapremo inesorabilmente colpire chi tradisce.

I misteri che ancora dopo 34 anni ammantano i due attentati, le sparizioni di documenti, i molti depistaggi ci fanno, purtroppo, comprendere che ci sono ancora troppe zone buie, opache, troppe, non solo passate, connivenze sulle quali è necessario indagare per risanare, finalmente, la politica, l’economia, l’Italia.