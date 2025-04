Astronaute miliardarie e caminetti spenti

Bene! Un equipaggio di sei donne ha viaggiato nello spazio, undici minuti in orbita per il team della futura moglie di Bezos.

Dopo che tanti hanno festeggiato poniamoci qualche domande, se è ancora lecito porsi delle domande: quanto è costato questo viaggio in termini di denaro e in termini di inquinamento e cosa ha prodotto in termini di conquista dello spazio?

Astronaute, compresa la nostra Cristoforetti, ce ne sono già state e una addirittura, per un errore del sistema spaziale, è rimasta in orbita nove mesi. Perciò, che cosa significa un viaggio di undici minuti di sei turiste dello spazio? Forse che d’ora in poi, in effetti era già successo, i miliardari potranno decidere di farsi un giretto per guardare la terra dall’alto vomitando sulla stessa terra tutto quell’inquinamento che dovremmo cercare di eliminare perché l’universo intero sta soffocando.

In sintesi: chi ha un caminetto non lo può accendere, periodicamente si parla anche di eliminare i forni a legna per la pizza, la macchina diesel è sul punto di essere definitivamente bandita, salvo poi spedirla nei Paesi poveri come se l’inquinamento dell’aria avesse delle barriere continentali, ma se sei multimiliardario e collegato ai pochi giri che ormai contano, da Musk a Bezos, puoi fare quello che ti pare perché con i soldi ormai, alla faccia della democrazia e della giustizia, puoi tutto.

In questa società nella quale ogni giorno le violenze aumentano, come pure aumentano le disparità e le ingiustizie, prima o poi qualcuno dirà basta.

Forse è il momento che ciascuno di noi cominci a dire basta.