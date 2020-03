Avvertenze e consigli

1) Il virus si prende anche attraverso gli occhi, usate sempre, quando uscite, un paio di occhiali oltre all’introvabile mascherina o similari

2) Se starnutite, tossite o vi soffiate il naso fatelo con un fazzoletto usa e getta da buttare in un contenitore chiuso e poi lavatevi le mani

3) Se avete tossito o starnutito nel gomito….ricordatevi di disinfettare il vostro indumento prima di appenderlo in casa o in un luogo pubblico

4) Quando tornate da fuori disinfettate con spray ad hoc i vostri indumenti

5) Disinfettate i pacchi che portate da fuori in casa o sul posto di lavoro, sembra che il virus viva più a lungo sulle superfici di plastica perciò buttate via i sacchetti senza riutilizzarli e disinfettate le superfici in casa e sul posto di lavoro, specialmente le superfici della cucina almeno due volte al giorno,

6) Pulitevi le narici con uno spray ad hoc

7) Prima di utilizzare un gabinetto non di casa disinfettatelo

8) Se non trovate più guanti usa e gatte disinfettate quelli che avete già usato o usate guanti normali e poi lavateli

9) Se potete rimanere a casa cercate di non far venire persone da fuori che hanno utilizzato mezzi pubblici e chiedete loro comunque di utilizzare i vostri stessi accorgimenti per disinfettare indumenti etc.

10) Ovviamente vale tutto quello che la televisione ed i giornali hanno detto, distanza di sicurezza, lavarsi le mani, non uscire ma non basta disinfettare tutto quello che potete e tenete coperti bocca naso ed occhi