Il settore del credito privato sta affrontando una fase di scarsa liquidità e crescenti preoccupazioni sulla qualità del credito.

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, con un patrimonio in gestione (AUM) record che ha superato i 14.000 miliardi di dollari all’inizio del 2026, tuttavia ha limitato i prelievi da uno dei suoi principali fondi di credito privato a seguito di un’impennata delle richieste di rimborso, con gli investitori che si stanno ritirando da questa classe di attività e l’intensificarsi dei dubbi sulla qualità del credito.

Ed ecco il CEO del fondo individuare nei risparmi dei privati cittadini italiani uno strumento di crescita dell’economia italiana se investite, guarda caso, con i fondi piuttosto che parcheggiati in banca.

Andrebbe ricordato a Larry Fink come la Costituzione italiana all’articolo 47 incoraggi e tuteli il risparmio in tutte le sue forme mentre non fa menzione per fortuna dei fondi di investimento.

Ancora una volta, dopo il tentativo di Tremonti, allora ministro dell’Economia del governo Berlusconi, di utilizzare il risparmio privato per alleggerire il rapporto debito/PIL, l’amministratore delegato del più importante fondo privato mondiale, il quale ha bloccato il riscatti degli investimenti alla soglia del 5%, riscopre la centralità delle risorse espresse dal risparmio privato (https://www.ilpattosociale.it/attualita/obiettivo-il-risparmio-privato/ – 2021).

Gli sciacalli della politica come quelli dei fondi privati da sempre cercano di impossessarsi del patrimonio rappresentato dal risparmio privato. L’obiettivo rimane quello di usufruire del suo ammontare attraverso una singola operazione finanziaria (miglioramento del rapporto debito/Pil) oppure acquisirne la gestione per aumentare il capitale da investire.

Questa continua ricerca di impossessarsi di tale patrimonio rappresenta la classica aberrazione di un sistema finanziario incapace di creare ricchezza e, di conseguenza, costretto ad appropriarsi, senza avere i titoli, di altre espressioni patrimoniali (*), giustificando con un ipotetico sviluppo che questo nuovo impiego garantirebbe.

Siamo di fronte ad una forma più elegante e politicamente corretta del vecchio metodo Ponzi.

(*) https://www.aurumitalia.com/obiettivo-il-risparmio-privato/ – 2022