Chi condanna Lavrov?

Mentre bombe, missili e droni imperversano tra Israele ed Iran e non si ferma il martellamento russo contro i civili ucraini, diventa veramente suggestiva la dichiarazione del ministro degli Esteri russo, parole che suonano come una condanna proprio a Putin, “se il diritto all’autodifesa di ogni paese, sancito dalla carta delle Nazioni Unite, viene interpretato in modo tale che ognuno decida quando esercitare questo diritto senza guardare alla carta questo sarà il caos totale”.

Non possiamo che condividere le parole di Lavrov che certo si è dimenticato di pensarle e pronunciarle più di tre anni fa quando il suo capo e padrone Putin ha iniziato la sua perfida guerra espansionistica invadendo l’Ucraina, un paese sovrano e democratico che non aveva bombe atomiche ma solo il desiderio di vivere in pace insieme all’Unione europea ed in futuro alla Nato.

Come sempre due pesi e due misure, due verità ma una realtà sola, Putin ha invaso l’Ucraina per smania di potere e di possesso e resta una minaccia per i paesi confinanti, Israele e poi gli Stati Uniti hanno attaccato i siti nucleari dell’Iran per impedire una prossima ecatombe non solo degli israeliani.

L’Iran ha sovvenzionato ed armato Hamas che il 7 ottobre ha compiuto una delle più efferate stragi a freddo che il mondo ricordi, l’Iran ha armato gli Houthi, con i danni conseguenti, e finanzia terroristi in ogni paese, l’Iran, per meglio dire il governo iraniano, perseguita il suo popolo, mettendo ogni giorno in carcere cittadini inermi, esegue ad ogni piè sospinto sentenze di morte, senza neppure una parvenza di processo, il governo iraniano comanda con la paura ed il terrore ormai da decenni e condanna le donne a vite miserevoli, questo Iran è un pericolo per la stabilità mondiale.

Il ministro Lavrov, ministro di un dittatore che è alleato dell’Iran e della Cina e specialmente di Kim Jong-un, paesi dai quali si rifornisce di armi, quando riascolterà le sue dichiarazioni forse si accorgerà di avere condannato non Israele o gli Stati Uniti ma il capo della Russia, del suo Paese