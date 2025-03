Cosa intende fare l’Europa?

Non c’è molto da elucubrare, gli americani sono sempre stati dalla parte degli americani, anche la loro partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale aveva risvolti di spartizione delle sfere di influenza, ciò non toglie che in quella occasione il loro intervento abbia impedito che l’Europa diventasse schiava di Hitler, un intervento per altro tardivo rispetto al genocidio degli ebrei che era in gran parte già conosciuto oltre Atlantico.

Gli americani, negli ultimi decenni, sono noti per affrontare guerre che non vincono, perdendo uomini e mezzi e ingarbugliando ancora di più la situazione internazionale e dei singoli paesi, dal Vietnam all’Iraq, dalla Libia all’Afghanistan la loro presenza e poi la loro partenza, senza neppure concordarsi con gli alleati, ha lasciato situazioni caotiche e autentiche tragedie umane.

Ora assistiamo ad un ricatto, per le terre rare, e ad un tradimento, per la nuova liaison con Putin, verso l’Ucraina e gli alleati europei perché Trump non cerca la pace, una pace giusta anche se frutto di un compromesso, ma cerca di stabilire direttamente con lo zar le zone di reciproca influenza e ha fretta perché vuole tentare di allontanarlo dall'”amico” cinese.

Probabilmente anche col presidente cinese un domani ci potranno essere accordi infatti se, secondo Trump, passa, attraverso l’ok a Putin, la nuova regola per la quale il diritto internazionale non conta ed uno stato ne può invadere un altro, annettendosi parte dei suoi territori, la Cina non troverà che blandi ostacoli ad invadere, come da tempo minaccia Taiwan…

Sicuramente le dichiarazioni di Trump contro il presidente ucraino e l’attacco proditorio, che gli ha fatto Vance nello Studio Ovale, non sono frutto di un improvvido schizzo d’ira ma di uno scientifico progetto per sminuire Zelensky, fargli perdere la calma, mostrarlo al mondo, ma sopratutto a Putin, come un uomo in totale difficoltà e privo del supporto del più grande stato ‘democratico’ del mondo, democratico ovviamente tra virgolette.

E cosa ancora più grave Trump voleva mostrare agli ucraini come il loro presidente non contasse niente.

In tutta questa vergognosa ed indegna commedia, attraverso la quale abbiamo visto come la nuova amministrazione americana stia per diventare un pericolo per gli equilibri e le regole internazionali, la domanda resta quella di ieri e dell’altro ieri e cioè cosa intende fare l’Europa?

Non è più un problema di destra o sinistra, di conservatori o di progressisti, è un problema di sopravvivenza nella libertà e nella democrazia sancite e difese da regole condivise, e se le regole sono violate con la forza solo con la forza si possono difendere, quando la diplomazia non è stata e non è in grado di intervenire.

Trump non minaccia soltanto di lasciare alla mercé di Putin l’Ucraina ed altri paesi come la Georgia e la Moldavia ma ha messo a serio rischio Romania, Polonia, Repubbliche baltiche, Finlandia, Danimarca etc per arrivare al resto d’Europa.

L’America agli americani, gli americani prima di tutto ha detto il presidente che si considera salvato da Dio e allora noi cominciamo a pensare a noi stessi, ad unire i popoli europei al di là di quei governi che non capiscono o che si sono già venduti all’orso russo o al nababbo americano e all’intelligenza artificiale di Musk.

Usiamo la nostra intelligenza naturale e impariamo a difenderci, a difendere i nostri valori, a difendere chi è aggredito, a dare vita ad un modello di sviluppo sostenibile, senza eccessi ambientalisti, senza negazionismi interessati. L’ambiente e lo sviluppo devono poter convivere, le aggressioni vanno rigettate, i soldi per la difesa e gli armamenti sono necessari come quelli per il servizio sanitario.

E alla fine, per non andare troppo per le lunghe, ognuno avrà le sue colpe ed i suoi difetti, ma meglio un presidente che da giovane faceva l’attore e che è rimasto a rischiare con il suo popolo, di uno zar che manda alla guerra i poveri ed i detenuti salvando gli oligarchi o di un presidente che colleziona processi come puttaniere ed evasore.