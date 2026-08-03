Il debito sovrano degli Stati influenza le loro politiche e a volte i capi di governo prendono posizioni che possono creare scenari incomprensibili.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti un quarto del loro debito pubblico, pari a circa 8mila miliardi di euro, è stato acquisito da investitori di altri Paesi, i dati risultano aggiornati dal Dipartimento del Tesoro Usa al 2024.

A detenere questa considerevole parte del debito americano il Giappone è il primo con circa 1.059 miliardi di dollari, il secondo Stato al mondo per quota di debito pubblico Usa detenuto è la Cina con circa 760 miliardi, a seguire troviamo il Regno Unito (oltre 722 miliardi), il Lussemburgo (423), le Isole Cayman (418), il Canada /378), il Belgio (374), l’Irlanda (336), la Francia (332) e la Svizzera (288).

Facendo qualche semplice calcolo si vede come la Ue, svillaneggiata ormai da troppo tempo da Trump, detenga ben 1.467 miliardi del debito statunitense. Se a questa cifra aggiungiamo quanto detengono il Regno Unito e la Svizzera, che non fanno parte della Ue ma il Regno Unito collabora attivamente con l’Unione e la Svizzera è confinante con tutta la Ue, risultano nelle mani di Stati del continente europeo altri 1.010 miliardi circa.

Il vecchio Occidente perciò detiene 2.477 miliardi del debito Usa, superando di gran lunga sia il Giappone che la Cina.

Forse a Trump non sono chiari i numeri se non quando si riferiscono alle entrate dei suoi affari. Sarebbe però saggio non andare continuamente in rotta di collisione con gli alleati europei, che certamente devono molto agli Usa per la fine della seconda guerra mondiale ma che oggi, al contrario, devono agli Usa una costante minaccia alla loro sicurezza, visti i continui tentennamenti e cambi di opinione del presidente americano non solo per la guerra in Ucraina ma anche per i rapporti con la Nato e per il mantenimento della presenza in Europa delle basi e dei militari yankee.

Solo per la guerra in Ucraina ma anche per i rapporti con la Nato e per il mantenimento della presenza in Europa delle basi e dei militari yankee.