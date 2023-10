E se Einstein avesse ragione?

Riceviamo e pubblichiamo un articolo di Karl Wolfsgruber

Pochi giorni fa sono stati resi noti i risultati di una ricerca statistica[1] diretta dal noto studioso Max Roser (professore del Global Data Analytics presso l’Università di Oxford e direttore esecutivo del Global Change Data Lab) sui volumi mondiali delle attività di macellazione degli animali da allevamento nel 2021. Sovrapponendo le migliaia di informazioni, estrapolate dalle banche dati dei più importanti enti di ricerca sul tema, hanno calcolato che nel 2021, nel mondo, sono stati macellati a scopo alimentare circa 162 miliardi di animali da allevamento (332 milioni circa di mucche, 500 milioni circa di capre, 617 milioni circa di ovini, 1 miliardo e 400 milioni circa di maiali, 4 miliardi e 300 milioni circa di anatre e 74 miliardi di polli). Se suddividiamo questo dato per 365 giorni (pari a un anno), il numero di animali da allevamento macellati ogni giorno è di circa 443 milioni (308 mila animali macellati al minuto!). E se a questo calcolo aggiungessimo le centinaia di milioni di pesci e crostacei consumati a tavola ogni anno, il quadro sarebbe ancora più completo. Del resto la domanda di consumo di carne in molti paesi è in costante crescita da ormai sessant’anni. Vediamo alcuni dati: negli Stati Uniti, in Australia e in Spagna il consumo di carne è stimato essere di circa 100 chilogrammi pro capite annui, 88 chilogrammi in Germania, 83 in Francia e 80 in Italia. Secondo alcuni dati il numero di persone in cura per patologie legate all’eccessivo consumo di proteine e grassi animali e il volume dei danni ambientali dovuti all’aumento degli allevamenti intensivi sono in crescita da ormai sessant’anni (ovunque vi sia il cosiddetto “sviluppo”).

Non volevo, tuttavia, soffermarmi su questi dati quanto su altri due aspetti, relativi al consumo di carne. Aspetti che trovo particolarmente significativi ovvero 1) come vengono trattati questi animali e 2) quando vengono macellati. Sul primo punto dico solo che la sola logica che giustifica la tortura di questi animali è quella del profitto economico di pochi perché sul piano ambientale, sociale, salutare e aggiungo, morale gli effetti distruttivi di tanta sofferenza la stiamo pagando tutti (consapevolmente o inconsapevolmente). Sul secondo punto, ovvero sul quando, sempre per la sola logica del profitto economico di pochi, questi animali vengono macellati, mi basterà dare alcune informazioni [2].

La mucca viene macellata quando ha circa 12/16 mesi di vita. In natura può vivere più di 20 anni. Il bovino maschio a 5/8 mesi, quando è ancora un vitello. In natura può vivere più di 20 anni. Il maiale quando ha circa 6 mesi. In natura può vivere più di 15 anni. La pecora quando è ancora un agnello, a circa 4/6 mesi. In natura può vivere più di 13 anni. Il pollo quando ha circa 6 settimane. In natura può vivere più di 8 anni. Il tacchino quando ha circa 10 settimane. In natura può vivere più di 10 anni.

Quindi, non solo a causa degli allevamenti intensivi stiamo generando innumerevoli e irreversibili danni all’ambiente (inquinamento dell’aria, dei terreni e delle falde acquifere, deforestazione, promozione dello sviluppo di prodotti Ogm, perdita di biodiversità, fame nel mondo, etc. etc.) ma ci stiamo anche ammalando (obesità, tumori, etc.) perché la qualità della carne che mangiamo è il prodotto della macellazione industriale di cuccioli di animali terrorizzati, torturati, ipernutriti, malnutriti, riempiti di antibiotici (perché non potrebbero sopravvivere differentemente) e uccisi con metodi spietati.

Sto vivendo senza grassi e senza carne e in questo modo mi sento proprio bene. Spesso mi domando: e se l’uomo non fosse nato per essere un carnivoro?

Albert Einstein (1879–1955)

[1] Max Roser (2023) – “How many animals get slaughtered every day?”. Published online at[2] Fonte: viva.org.uk (2023)