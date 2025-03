Il gioco d’azzardo, nelle sue varie forme, è in continuo aumento. Dai dati risulterebbe che nel 2024 si sono spese, per le varie forme di gioco, circa 160 miliardi di euro.

Nonostante la legge del 2018 che, in Italia, vieta la pubblicità dei siti di scommesse e la proibizione di giocare per chi è minorenne, sempre più ragazzi giovani tentano la fortuna.

Secondo l’Osservatorio Nazionale i siti legali e quelli clandestini, i vari giochi al Lotto e al Poker online, le forme di gioco che si acquistano in tabaccheria, le sale di scommesse, o comunque quei sistemi di gioco che comportano esborsi di denaro, sono in continuo aumento. Una delle Regioni dove si gioca di più è la Lombardia, seguita da Campania, Lazio ed Emilia Romagna.

In aumento, oltre ai giovani, ci i sono i pensionati, i più anziani che sono spesso spinti a giocare dalla solitudine piuttosto che dal desiderio di migliorare la propria situazione economica ed è sempre alto il numero degli adulti che giocano perché spesso insoddisfatti della propria vita.

Anche il gioco d’azzardo rende sempre più forte la dipendenza dal mondo virtuale allontanando le persone dalla vita reale.

E il gioco, attraverso sistemi informatici, ha ormai superato abbondantemente il gioco nelle sale fisiche. Sembra infatti che il gioco a distanza rappresenti il 60% del totale.

Il servizio sanitario spende ogni anno ragguardevoli cifre per cercare di guarire le persone affette da ludopatia ma finché non saranno emanate leggi più severe anche per impedire la pubblicità on line e per controllare i luoghi nei quali si gioca, in varie forme, il problema continuerà ad aumentare anche perché manca, fin dalle scuole, un insegnamento, una informazione che spieghi i pericoli dei giochi d’azzardo.