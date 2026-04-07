Gli alieni, Vance e noi

Da alcuni anni si è ripreso a parlare degli alieni, extraterrestri e similari e i massimi rappresentanti degli Stati Uniti hanno rilasciato diverse dichiarazioni, specie dopo che Trump aveva annunciato che avrebbe desecretato i documenti, tenuti per molti anni coperti, sugli avvistamenti di ufo ed alieni.

Nei giorni scorsi il vicepresidente americano Vance avrebbe dichiarato che gli allinei sono demoni, esseri celesti che volano in intorno e fanno cose strane alle persone.

Per fare cose strane alle persone non è necessario aspettare un intervento degli alieni, basta pensare a cosa hanno fatto i soldati di Putin a Bucha, Hamas in Israele, Israele a Gaza, e lo stesso Trump non sembra poi così lontano da gesti sconsiderati, dopo aver intrapreso una guerra senza un coerente progetto e trovandosi ora in difficoltà per non aver preventivato le conseguenze né delle sue azioni né delle sue molteplici e contrastanti dichiarazioni.

Per fare cose strane alla gente non è necessario essere un ufo, basta essere uno dei tanti umani che quotidianamente commettono violenza contro gli altri ed ogni giorno la cronaca è piena di notizie che sembrano appartenere ad un altro mondo mentre invece ci raccontano la degradazione morale e culturale del nostro.

Certamente intorno a noi esistono misteri che non possiamo spiegare e, a qualunque religione si pensi di appartenere, vi sono barriere oltre le quali non è possibile andare anche con la scienza più evoluta, vi sono porte che ci lasciano passare solo tramite la fede.

Ed anche la scienza più evoluta spesso invece di chiarire misteri, che dovrebbero per la sicurezza dell’intero sistema rimanere tali, crea nuovi pericoli e nuovi misteri, come è avvenuto con la rete senza regole o come accadrà con i robot umanizzati, la fantascienza gli chiamava androidi, e sta già accadendo con l’intelligenza artificiale.

Scoperte scientifiche e tecnologiche che avrebbero dovuto portarci nuovo benessere, nella pace e comprensione reciproca, hanno invece indotto le persone a pensare e a ragionare sempre meno, le macchine si stanno sostituendo all’essere umano e già cominciano a pensare, e presto ad agire, al suo posto.

Il bene ed il male combattono da sempre, il diavolo o i diavoli esisteranno fino a che il bene non riuscirà a sconfiggere il male forse, allora, finirà anche la ragione d’essere del mondo come lo conosciamo.

Se a prevalere saranno i demoni, non solo quelli invisibili ma quelli che troppo spesso detengono le leve che muovono anche la nostra vita tra una guerra, una barbarie, un traffico di stupefacenti, un sito pedofilo, una truffa all’anziano, una sevizia ad un animale, una distruzione di foreste e la corruzione dei più piccoli, attraverso social violenti che spappolano la percezione di sé, la capacita di distinguere tra reale e virtuale, il mondo esploderà nel dolore e nella disperazione.

Mentre gli ufologi continuano nei loro studi consigliamo a Vance, e a quelli che come lui hanno potere, di tornare a mettere in sintonia il cervello e la parola perché il loro pensiero, sempre più rarefatto ed a senso unico, sta producendo azioni pericolose ed irreversibili per tutti, anche per loro che al momento sono gli unici alieni dei quali è bene cominciamo a preoccuparci seriamente.