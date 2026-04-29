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Il 5×1000 ad AAALI

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 29 Aprile 2026
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Tra poco ci sarà saranno le dichiarazioni dei redditi nelle quali ciascuno può designare a chi devolvere il 5/1000

Segnaliamo che si può contribuire a sostenere AAALI, l’associazione di volontari impegnata nella conservazione e tutela del Cane lupo Italiano, cane di utilità sociale, che si è spesso distinto in operazioni di soccorso e non può essere venduto ma solo dato in affido.

Per aiutare la conservazione di questa straordinaria razza, nata nel 1966, dall’incrocio tra una lupa degli Appennini ed un pastore tedesco e dagli anni di studio e ricerca di Mario Messi nell’allevamento di Cumiana (To), si può devolvere il 5×1000 ad AAALI, il codice fiscale è 91086400339.

Per maggiori informazioni contattare il sito https://canelupoitaliano.it/ o la segreteria aaali.segreteria@gmail.com.

Per devolvere il 5×1000 nel modulo della dichiarazione dei redditi (730 o redditi PF) nel riquadro dedicato al sostegno degli enti del terzo settore inserire la propria firma e scrivere il codice fiscale di AAALI.

In ogni caso grazie per l’attenzione

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