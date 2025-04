Il commercio con regole comuni rispettate strumento per impedire i conflitti

Incertezza e volatilità rimangono alte, la politica dei dazi di Trump per ora ha portato solo effetti negativi nelle borse europee ed anche le statunitensi non sono scevre di problemi, mentre, ovviamente, continua a rafforzarsi l’oro, che non è solo un bene rifugio dei singoli ma, da tempo, è acquistato dai fondi sovrani vista l’incertezza sia economica che politica.

Ha ricominciato a salire l’inflazione e non è da escludere che la diminuzione dei tassi di interesse degli ultimi mesi si trasformi invece in nuovi aumenti.

Le conseguenze economiche le vedremo nei prossimi giorni e molto dipenderà anche dalla capacità delle imprese europee ed italiane di indirizzarsi su nuovi mercati e di saper rispondere in modo accorto ai dazi americani, certo è che se qualche paese pensa di poter uscire da solo dalla crisi sbaglia.

La trattativa con gli Stati Uniti può avere successo solo agendo tutti insieme mentre sembra che Trump, per dividere l’Europa, potrebbe provare a stringere accordi con singoli stati.

Il commercio, con regole comuni rispettate, è uno strumento per impedire guerre e conflitti e portare benessere e sviluppo, per questo proprio in questo momento sarebbe necessario che l’Europa si impegnasse per ottenere una riorganizzazione dell’Organizzazione mondiale del commercio, OMS, che da dopo l’ingresso della Cina ha dimostrato di non essere più all’altezza dei suoi compiti, problema del quale si parla da anni senza concludere.