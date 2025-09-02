La comunità scientifica: il lupo è indispensabile alla vita dell’ecosistema

Dopo le recenti dichiarazioni del Prof. Luigi Boitani, uno dei più importanti biologi nel mondo e presidente della Large Carnivor initiative for Europe, che seguono alle tante dichiarazioni che più volte ha fatto, ora anche sul quotidiano la Repubblica, si affronta il problema dell’utilità o meno dell’abbattimento dei lupi, problema che ormai da qualche anno è periodicamente riproposto da gruppi e politici più attenti all’interesse dei cacciatori che alla conservazione dell’ecosistema.

Uno studio americano, cita il quotidiano, pubblicato su Science Advances, e firmato da più ricercatori, sottolinea come l’abbattimento di alcuni lupi di un branco non si traduce in una diminuzione degli attacchi al bestiame d’allevamento ma anzi, rompendo le dinamiche sociali all’interno del branco, visto che i lupi vivono seguendo definite regole sociali, aumenta il rischio di predazioni incontrollate.

Anche le selezioni che paesi come la Svizzera e la Slovacchia hanno messo in essere, abbattendo un certo numero di lupi, si sono dimostrare assolutamente inefficaci per l’obiettivo prefissato, e cioè diminuire gli attacchi agli animali d’allevamento, per altro proprio allevati per essere uccisi e mangiati dall’uomo.

Per contenere i danni che i lupi possono provocare le iniziative sono molte partendo da non lasciare immondizie che attirano orsi, cinghiali e lupi, che cacciano i cinghiali e che perciò li seguono fin nell’abitato, non buttare nelle letamaie placente o carcasse di animali morti, tenere controllato il proprio bestiame con adeguati ripari, anche elettrici, e dotarsi di cani da guardiania specializzati per tenere lontani i lupi. Esistono in Italia molti progetti che regalano cuccioli di pastore maremmano/abruzzese.

Ben 75 Ong si sono rivolte ai 27 paesi dell’Unione Europea per chiedere che si mantenga al lupo lo status di protezione totale, il Portogallo, la Repubblica Ceca, il Belgio e la Polonia hanno dichiarato che manterranno una protezione rigorosa per i lupi.

In Italia, invece, grazie soprattutto ad alcuni esponenti della Lega, e non solo, da tempo si insiste per gli abbattimenti con palese ignoranza ed indifferenza per quanto è necessario per la salvaguardia dell’ecosistema del quale il lupo è parte essenziale come ricorda la comunità scientifica.

Gli Stati dell’Unione hanno 18 mesi per recepire o meno la modifica dello stato di totale protezione del lupo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 24 giugno 2025.

Al momento sono pendenti alla Corte di Giustizia Europea diversi procedimenti giudiziari contro la Commissione ed il Consiglio.

Sta di fatto che la comunità scientifica europea, che segue il problema anche nel più vasto obiettivo di conservazione dell’ecosistema, evidenzia come la decisione presa sia priva di basi giuridiche e scientifiche ed in netto contrasto con i fondamenti della direttiva Habitat dell’Ue il cui obiettivo era e resta la conservazione della natura in Europa.

Si continua a parlare di diminuire l’inquinamento per evitare che i cambiamenti climatici diventino una delle nuove, irreversibili, piaghe di questo secolo non si capisce che la salvaguardia dell’ambiente passa attraverso la protezione di tutte le specie viventi, la natura rispetta chi la rispetta ma diventa violenta contro chi la offende.