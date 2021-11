La disarmante semplificazione di articolate complessità

Da oltre vent’anni si continuano a definire la nostra società e l’economia globale come espressione di un mondo complesso ed articolato in continua evoluzione. Al fine di intervenire all’interno di questa complessità per modificarne gli aspetti controversi è evidente come le soluzioni semplici possano risultare, a cominciare dalle distonia della definizione, ormai fuori tempo massimo assicurando per di più effetti assolutamente minimali.

La stessa teoria economica della concorrenza si dimostra valida molto più in ambito scolastico che in un mercato globalizzato (privo di regole base comuni come l’attuale) e si riduce a poco più di un postulato accademico molto lontano dalla complessa realtà. Constatare come il decreto concorrenza del governo in carica si basi sulla sua elementare applicazione lascia quantomeno perplessi. Nessuno contesta che porre dei soggetti in concorrenza l’uno con l’altro all’interno di un libero (di accesso) mercato dovrebbe portare ad un miglioramento del servizio con un relativo abbassamento del prezzo. Le delocalizzazioni produttive espressione del medesimo principio della concorrenza sui costi di produzione, solo per proporre un esempio, hanno prodotto una desertificazione industriale oltre ad un danno culturale e finanziario a causa dell’annullamento del vantaggio tecnologico espressione di decenni di investimenti in ricerca e formazione. Partendo da questa elementare analisi economico strategica al di là dell’Oceano Atlantico per la amministrazione statunitense Biden è centrale l’applicazione delle strategie di onsharing e nearsharing dimostrando come la gestione di una filiera interna ai confini dello Stato o nella immediate vicinanze rappresenti la condicio sine qua non per avviare una strategia di crescita economica e contemporaneamente diminuire la dipendenza del proprio sistema economico dalla importazioni (https://www.ilpattosociale.it/attualita/le-lacune-lessicali/).

Di questi concetti strategici Made in Usa NON esiste traccia negli elaborati dei ministri del governo Draghi con la responsabilità di elaborare le strategie di sviluppo post-pandemiche. Viceversa, il tanto osannato principio della concorrenza che tanti sostenitori trova in Europa ed Italia diventa centrale ma si dimostra inapplicabile a determinati settori economici e dei servizi in regime di monopolio spesso “erogati” (termine estraneo ad una economia di mercato) sia da soggetti pubblici che privati.

Qualsiasi servizio in regime di monopolio gestito da un’unica società pubblica o da consorzi privati in seguito ad una gara diventa automaticamente un generatore ed un moltiplicatore di costi nel caso di un gestore pubblico, viceversa nel caso di un erogatore privato con l’obiettivo di conseguire marginalità maggiori e Roe (Return On Equity) legate all’investimento si trasforma in generatori di aumento delle soglia economica di accesso al servizio e contemporaneamente porta uno scadimento del servizio stesso. Basti ricordare come l’ultimo decennio sia stato contrassegnato da un aumento dell’inflazione al +14,9% mentre la fornitura di acqua potabile segna una crescita del +90%, i trasporti ferroviari del +46,4%, i servizi postale del + 45%, la raccolta rifiuti del +40%, pedaggi e sosta a pagamento +40%, trasporti urbani del +36%.

Solo ai governi italiani precedenti di quello in carica la privatizzazione del complesso sistema autostradale poteva sembrare una operazione finalizzata ad un ipotetico miglioramento del servizio in rapporto ai costi. Solo alla politica italiana ed al mondo accademico al suo servile fianco sfuggiva come un monopolio pubblico se offerto ad un gestore privato si sarebbe trasformato in una volgare speculazione a favore di pochi gruppi (tutti finanziatori dei partiti) la cui conclusione è stata solo successiva alla morte di 43 persone come risultante del taglio del 98% degli investimenti in sicurezza che tanto faceva sorridere l’azionista di maggioranza Benetton. Risulta perciò evidente che se negli ultimi anni buona parte dei servizi erogati in sistemi di monopolio assoluto o parziale si siano tradotti in crescite vertiginose della tariffe di erogazione ben oltre l’aumento del costo della vita media, indipendentemente dal gestore pubblico o privato, significa che qualsivoglia regime di erogazione si traduce in maggiori costi e scadimento del servizio ovviamente, il tutto a scapito del consumatore.

Tornando quindi dalla definizione del principio di concorrenza applicato in modo scolaresco al settore dei servizi in regime di monopolio assoluto o parziale risulta quantomeno infantile sperare o addirittura credere nella semplice discesa in campo di diversi soggetti in concorrenza tra loro come volano di un miglioramento del servizio ed un abbassamento del prezzo erogato alla clientela.

A conferma del ritardo culturale complessivo del nostro Paese, anche quindi della compagine autodefinitasi liberale, a tutti è assolutamente sfuggita la recente operazione del governo conservatore di Boris Johnson il quale ha nazionalizzato le ferrovie inglesi (esempio accademico di tutte le privatizzazioni) in quanto una ricerca aveva ampiamente dimostrato come fosse scaduto il servizio complessivo a fronte di un aumento dei prezzi pagati dai viaggiatori (https://www.ilpattosociale.it/attualita/il-ritorno-di-british-railway-ed-il-silenzio-liberale/).

Dispiace constatare come anche il governo Draghi si affidi alla semplice ed infantile applicazione del principio della concorrenza tra soggetti privati all’interno di un monopolio come soluzione di una problematica viceversa molto complessa. In altre parole, non si vuole affrontare la crisi culturale che emerge evidente dai risultati dell’intera classe dirigente e manageriale responsabili della riduzione, negli ultimi trent’anni, del reddito medio dei lavoratori italiani (-3,7%) e contemporaneamente della situazione delle aziende municipalizzate e partecipate dei vari enti locali diventate vere generatrici di debiti e di rendite di posizione inaccettabile per una economia occidentale. Ma veramente si crede che dalla liberalizzazione del servizio taxi o delle concessioni demaniali (entrambe corrette ma da gestire in funzione anche dei capitali già investiti per l’avviamento dell’attività) possa scaturire la crescita economica del nostro Paese? Se così fosse allora qui siamo di fronte ad una vera e propria banalizzazione delle strategie economiche per non affrontare i veri gangli che ci assicurano da decenni margini di crescita risibili al confronto dei nostri concorrenti europei.

Ancora una volta il governo Draghi non si dimostra in grado di produrre quello scatto culturale da porlo nella condizione di affrontare la vera problematica relativa ad un management di nomina comunale o regionale o statale il quale sicuro e libero da ogni responsabilità relativa al proprio operato saccheggia queste società lasciandole nelle condizioni peggiori di quanto l’avesse trovate. Basti pensare all’operazione Ita costata un miliardo 350 milioni (ancora di finanziamenti pubblici) con dei vettori aerei che pesano 210 kg in più rispetto alla concorrenza a causa della livrea azzurra mentre i restanti dipendenti esclusi dalla nuova società andranno a carico dello Stato in una Bad Company. La “nuova compagnia di bandiera” parte quindi grazie alla scellerata scelta della livrea azzurra con già tre posti occupati (210 kg) legati al maggior peso della vernice, quindi con maggiori consumi, a dimostrazione di una assoluta irresponsabilità del management esattamente in linea come quelli precedenti.

Il declino e la metastasi culturale di un paese si dimostrano anche attraverso Il saccheggio delle risorse pubbliche da parte di ridicoli personaggi scelti sulla base di vicinanze politiche, ideologiche, amicali o parentali, sicuri della propria assoluta impunità ai quali gli effetti delle semplici e scolastiche applicazioni dei principi delle concorrenza non possono suscitare alcuna preoccupazione. Sarebbe sicuramente opportuno, invece, individuare finalmente degli obiettivi da perseguire con le gestioni professionali di questi monopoli indivisibili, questo passaggio rappresenterebbe già una svolta epocale per il nostro Paese o perlomeno per chi ancora lo ama.