La Fediaf elenca i benefici offerti dai pet

Nella giornata mondiale degli animali, Fediaf ricorda che 85 milioni di famiglie europee hanno un animale da compagnia. E pubblica un compendio dei benefici sanitari.

Cresce il numero dei pets. Aumenta il loro ruolo nella vita delle persone. I due valori vanno di pari passo. Lo ricorda la FEDIAF nella giornata mondiale degli animali, World Animal Day.

La Federazione Euroepa dell’Industria del Pet Food sottolinea i benefici sanitari della compagnia di un cane, di un gatto o di un altro pet in grado di stabilire legami affettivi e benefici per i proprietari.

Sono numerosi sono gli studi scientifici che hanno analizzato i tanti modi in cui gli animali possono giovare alla salute umana, a cominciare dall’esercizio fisico.

Il contatto con gli animali ha benefici fisiologici e psicologici: ridurre lo stress, aiutare a prevenire malattie e allergie, abbassare la pressione sanguigna, favorisce il recupero e aumentare le possibilità di sopravvivenza dopo una malattia potenzialmente letale. Sul proprio sito, Fediaf pubblica una voluminosa rassegna on line di studi, suddivisi per tipologia di beneficio/disturbo che la relazione con il pet può influenzare positivamente:

Solitudine

Depressione

Fatica

Interazione sociale

Salute generale

Salute cardiovascolare

Pressione sanguigna

Allergie

Legame

Figli

