I vecchi dicevano: la notte porta consiglio ed in effetti ora i neuroscienziati ci confermano che durante il sonno i pensieri si ristrutturano e al risveglio la visione dei problemi diventa più chiara e spesso con soluzioni diverse rispetto a quelle che avevamo individuato il giorno prima, trovate magari arrovellandoci per ore.

Anche quando dormiamo le onde cerebrali funzionano elaborando, nel sonno, quanto abbiamo appreso durante il giorno.

Da qui il nostro suggerimento ai tanti che dichiarano, urbi et orbi (orbi non significa poco vedenti), di prendersi un po’ di tempo, una notte almeno, prima di rendere pubbliche le proprie decisioni politiche e non solo. Lasciamo che la notte porti consiglio così, magari, si eviteranno errori che possono avere gravi conseguenze, per se stessi e per gli altri.