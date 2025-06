La paura del lupo troppo volte frutto di ignoranza

Continuano le polemiche sui lupi, continua a non esserci una distinzione tra il lupo selvatico, gli ibridi e i cani inselvatichiti, continuano a diminuire i cacciatori ma ad aumentare le giornate di caccia che, per quanto riguarda l’Emilia Romagna e la caccia al cinghiale, durano tutto l’anno.

Anche le mini-lepri e i colombacci hanno uno status particolare che permette ai cacciatori di ucciderne anche dieci al giorno.

Fermo restando il diritto di ciascuno, rispettando la legge, di coltivare i propri interessi, e prima che si ricominci a sparare al lupo, in maniera indiscriminata, anche se la normativa non lo permetterebbe, vogliamo una volta di più pregare tutti coloro che hanno paura del lupo di documentarsi. Documentarsi non è difficile, visto che sono molti i ricercatori e gli scienziati che si occupano del problema e molti i documentari che la televisione manda periodicamente in onda.

I lupi non aggrediscono l’uomo e sono più inoffensivi di api e vespe che portano spesse volte alla morte per choc anafilattico.

I lupi cacciano per mangiare ed è evidente che se gli animali da allevamento non sono custoditi in modo adeguato, i cani sono lasciati alla catena, gli animali al pascolo non hanno cani di guardiania adeguati e reti elettrificati che li proteggano, se le immondizie sono lasciate fuori dalle case e le placente anziché smaltite regolarmente per risparmiare vengono buttate vicino alle stalle, i lupi si avvicinano alle stalle ed alle abitazioni, anche inseguendo i cinghiali che nelle immondizie trovano un pasto prelibato.

I lupi sono importanti per la sopravvivenza dell’ecosistema, che non può avere un sovraffollamento di ungulati, cibo predominante dei lupi. Come in tutte le cose che riguardano la sopravvivenza dell’uomo, sopravvivenza che solo una corretta gestione dell’ecosistema garantisce, ci vuole la capacità di affrontare i problemi senza pregiudizi ed interessi di parte.

E’ difficile ormai ed evidente:se il buon senso vincesse, e il rispetto degli altri pure, non avremmo le attuali guerre in corso.

Deve essere impegno di ciascuno di coloro che sanno come il rispetto della natura sia garanzia di vita per tutti, anche a difesa di quelli che si impegnano continuamente a distruggerla, continuare a ricordare che la vita del lupo è anche la nostra vita.