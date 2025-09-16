La Torre di Pisa

Qualcuno ricorda che, davanti a personaggi perlomeno controversi, un tempo si diceva “ma se tu fossi sulla Torre di Pisa e dovessi, per necessità di stabilità della torre, buttarne giù uno chi butteresti?”

Era una specie di gioco ma che ci costringeva a pensare quali, tra quelli considerati avversari politici o pericolosi per la comunità, era meglio immaginare giù dalla torre.

Sulla torre ora io penso ci siano Trump e Putin.

Se dalla torre cadesse Trump negli Stati Uniti, un paese con una democrazia sempre più fragile, e secondo molti analisti vicino ad una crisi profonda e preoccupante per tutti, ci sarebbero delle elezioni che, anche sfalsate dall’orrido sistema per il quale per votare bisogna iscriversi alle liste elettorali, comunque darebbero la speranza di eleggere, in modo democratico, un presidente che non faziosamente di parte, che riveda l’Europa e l’occidente, nel suo complesso, come un insieme di Stati Uniti all’Americana dai valori della democrazia e della libertà, quella vera non quella urlata.

Se dalla torre cadesse Putin presumibilmente si aprirebbero solo due scenari: o il popolo russo, al quale sempre rivolgiamo un pensiero ed una speranza, trova la forza di chiedere ed ottenere quei diritti alla libertà di espressione e di scelta di vita senza i quali nessuno è veramente libero, e si costruisce un processo democratico riportando la Russia ad essere un interlocutore affidabile, o un altro soggetto come Putin, della famigerata serie di oligarchi, ricchi da far paura e sempre più assetati di potere, anche se costa sangue innocente, sono già ora intorno a lui, prenderà il potere per diventare un nuovo Putin.

Auguriamo ad entrambi lunga vita ma ci auguriamo anche che possano trovarsi in una situazione per la quale non possano ulteriormente nuocere e provocare ancora, con dichiarazioni o con ordini ai loro eserciti, morti e stragi.

Non possiamo certo augurarci che cada la Torre, uno degli esempi al mondo della nostra cultura e di un’epoca che sapeva coltivare la cultura e la bellezza, ma se fossi sulla torre con loro non avrei paura a sacrificarmi per accompagnarli in un volo che darebbe ancora qualche speranza al genere umano.