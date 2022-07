Il governo Draghi ha sospeso la concessione all’imprenditore Toto per inadempienze contrattuali relative agli investimenti per la manutenzione della rete autostradale in concessione e all’autostrada dei Parchi. Le indagini sulla gestione della manutenzione dell’impero Autostrade by Benetton hanno dimostrato come questi investimenti fossero diminuiti del -98%.

La scelta del governo Draghi dimostra come sia stata sempre praticabile, sotto il profilo normativo, la possibilità per un governo di sospendere una concessione autostradale anche prima della scadenza fissata dal contratto e per inadempienza. Considerando, quindi, assolutamente legittime le ragioni e le considerazioni che hanno spinto il governo a questa sospensione emerge evidente un dubbio in rapporto ai parametri applicati per una sospensione delle concessioni autostradali sia dai governi precedenti che da quello attuale.

In altre parole, un inadempimento contrattuale relativo alla manutenzione viene, quindi, considerato sufficiente e legittima una revoca della concessione nella considerazione del governo. Mentre i quarantatré (43) morti per il drammatico crollo del ponte Morandi di Genova e con l’intera classe dirigente della società Autostrade ora sotto processo a Genova, della quale Benetton era azionista di maggioranza, non risultano legittimanti da una revoca senza alcun indirizzo precedente la data di scadenza.

In questo contesto lo Stato invece di revocare la concessione ha addirittura versato otto miliardi e quattrocento milioni (8.4000.000.000) per rilevare le quote azionarie della società Aspicontrollata dai Benetton.

Risulta difficile comprendere le due diverse ratio* delle scelte governative che penalizzano il responsabile di una inadempienza manutentiva mentre vengono premiati i responsabili della morte di 43 persone causata, per altro, dalla medesima inadempienza.

Laddove non emerge la logica spesso si nasconde l’inganno.

(*) Ingiustificabile anche se supportata da un contratto capestro sottoscritto dal governo D’’Alema ad esclusivo favore del gruppo Autostrade by Benetton