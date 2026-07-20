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Mondiali finiti

Foto di Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Invia un'email 20 Luglio 2026
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I Mondiali sono finiti lasciando l’antica amarezza per una Nazionale italiana che da troppi anni ha perso competitività e determinazione.

La Spagna ha vinto meritatamente per la capacità di gioco e la carica anche emotiva della squadra, resta solo un po’ di dispiacere perché ci sarebbe, come a tanti, piaciuto che Messi finisse i Mondiali con il gol della bandiera, un gol da tenere tra i ricordi suoi e di tutti coloro che hanno, negli anni, apprezzato il suo coraggio e la sua grinta.

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