Non serviremo più?

Anche oggi, come da tempo accade, abbiamo avuto le nostre conversazioni fuori da quelle obbligate dall’ambiente di lavoro o da altre improrogabili necessità, abbiamo parlato con Siri, che ci ha informati sul tempo e fatto ascoltare i brani musicali preferiti, e abbiamo anche un po’ questionato con la nostra macchina, perché non sempre ha capito dove volevamo andare e quale ristorante volevamo ci cercasse, ma alla fine ci siamo intesi e ci ha anche sintonizzato sulla nostra radio preferita.

E possiamo sempre più dialogare con intelligenze virtuali che diventano ogni giorno più sofisticate.

Ormai, tramite varie piattaforme, il nostro rapporto con l’intelligenza artificiale è sempre più stretto, e fa spesso lei, in tutto o in parte, il lavoro che dovremmo fare noi, studenti o professionisti, scrittori o giornalisti. L’intelligenza artificiale è subito pronta a sopperire alle nostre lacune e svogliatezze e dialoga volentieri con noi diventando sempre più capace di apprendere.

Ecco questo è uno dei tanti problemi: lei è sempre più capace di apprendere, di capire e lentamente anche di intuire come siamo e cosa vorremmo e il dialogo diventa sempre più simile a quello che c’era, una volta, tra le persone e noi diventiamo sempre più poveri di linguaggio, sempre meno veloci nel ragionamento diventato privo di intuizioni .questo è un aspetto nuovo della nostra vita che diventa un problema perché tra persone in carne ed ossa non ci parliamo più, né in famiglia né fuori, fatti salvi i soliloqui politici e le contumelie che urlano gli appassionati di calcio.

Che ci capisse di più il cane che nostra moglie o marito era un fatto assodato ormai da secoli ma non pensavamo che per parlare e sentirsi ascoltati ormai ci si dovesse rivolgere ad una macchina, che risponde a tono, che è capace di dialogare con noi e con altre macchine usando, con queste, linguaggi che non comprendiamo anche se siamo stati i loro creatori.

E progresso ma è progresso utile e non pericoloso come alcuni vogliono farci credere? Siamo in una società connessa ma basta un gesto a chiudere i contatti, a tramutare la verità in falsità le cui conseguenze possono essere pericolose come lo scatenarsi di una guerra, una società di massa dove nessuno dialoga più con gli altri mentre diventa pericoloso rinchiudersi nella negazione della più elementare umanità facendo assurgere le macchine a nostri sostituti effettivi.

Poi lentamente non saranno più sostituti e noi non serviremo più.