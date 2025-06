Notizie e spunti di riflessione per chi ha voglia di riflettere

Aymane muore a 16 anni dopo aver aiutato due bagnanti in difficoltà al lido degli Estensi, i due bagnanti se ne vanno senza occuparsi delle sue condizioni.

La giornalista Lauren Sanchez, durante i festeggiamenti a Venezia per il suo matrimonio con Jeff Bezos cambierà, dicono, 27 vestiti per la gioia di alcuni stilisti prescelti.

Putin, che continua a massacrare il popolo ucraino, si propone come mediatore fra Israele e l’Iran e Trump non trova l’ipotesi assurda, anzi per lui è normale che chi ha scatenato una guerra diventi mediatore di pace in altra area di conflitti cercando di ridarsi un ruolo internazionale mentre molti pensano che sia un assassino.

Nel 2022, non ho trovato dati più aggiornati, le licenze di caccia in Italia erano 609.000, molte di queste non rinnovate per esercitare la caccia ma per avere l’autorizzazione a tenere un’arma di difesa in casa.

Secondo una ricerca Eurispes quasi una persona su due, nel 2025, si dichiara favorevole alla tutela dell’ambiente, la maggioranza degli italiani è contro l’uccisione di animali selvatici ed il 68,3% è espressamente contro la caccia mentre il ministro Lollobrigida, e alcune Amministrazioni regionali, specie leghiste, parlano di caccia aperta fino a mezzanotte e di prolungare sempre di più il calendario venatorio.

Notizie in apparenza diverse tra di loro ma che denotano tutte lo scollamento all’interno di una società che ha perso valori e nella quale l’interesse personale, o di categoria, prevale sulla logica e il buon senso e chi è miliardario, e muove la finanza, ritiene di potersi comperare per qualche giorno la storia e la vita di una città.

I due bagnati che Aymane ha soccorso se la sono filata via senza occuparsi delle condizioni del giovane il quale non aveva pensato un attimo a se stesso e si era lanciato in loro aiuto, poi si accerteranno anche le misure di controllo su quel tratto ma intanto Aymane è morto e tra due giorni nessuno si ricorderà di lui e di altri giovani che negli anni hanno soccorso il loro prossimo. Di fronte a tanti ragazzi che girano con i coltelli non diciamo una novità sostenendo che la famiglia ha responsabilità e doveri ai quali non sempre ottempera in questi anni di violenza sempre più diffusa mentre vi sono, per fortuna, ancora famiglie che hanno educato i loro figli a vivere accorgendosi dei bisogni degli altri, se poi sono extracomunitari dobbiamo riflettere su tanti aspetti.

Siamo contenti che Bezos venga a sposarsi in Italia, a Venezia, ma c’è un limite al potere del denaro che non può affittarsi un intera città, cittadini compresi, c’è un limite allo sfoggio di potere e argento, oro, o diamanti. Siamo contenti che si riconosca all’Italia di avere luoghi di cultura, arte, storia, bellezza che altri non hanno ma un po’ di discrezione e di educazione non guasterebbe anche agli amministratori di Venezia, un vecchio detto dice “I buoni conti fan buoni gli amici”, non credo che dire sì a tutto ciò che i potenti ci chiedono sia utile per farci rispettare.

Abbiate pazienza se non commento né Putin né Trump sulla proposta, non respinta subito al mittente, che il presidente russo ha fatto al presidente degli Stati Uniti, non commento perché penserei di far torto all’intelligenza dei nostri lettori.

Per quanto riguarda invece le proposte del ministro Lollobrigida, e di alcune amministrazioni regionali, ricordo che molti personaggi non hanno dovuto confrontarsi seriamente col proporzionale, con il vero pensiero e le reali esigenze dei cittadini, costoro pensano di essere al di sopra anche della logica della scienza e dell’interessa collettivo. Alcuni, purtroppo, si occupano solo dell’interesse di parte, di categoria. Sono persone che non conoscono, e perciò sono ignoranti in quanto ignorano, le necessità dell’ecosistema che sopravvive, nonostante gli errori umani ed i conseguenti cambiamenti climatici, perché, fino ad ora, si erano rispettate un minimo di regole quali vietare la caccia durante le stagioni della riproduzione e nelle ore notturne, ma Lollobrigida non lo sa o non vuole saperlo, cosa è più grave?