Promemoria per cittadini, associazioni e per chi governa

Anche in materia di caccia ed ambiente le direttive europee non possono essere violate. Una legge nazionale non può derogare dal diritto europeo, se il diritto europeo non è rispettato l’Europa attiva le procedure di infrazione contro lo Stato membro colpevole della violazione.

In prima istanza la Commissione Europea indirizza una lettera con la quale avverte e mette in mora il governo che ha promulgato una legge non conforme alle disposizioni europee.

Se i chiarimenti e le modifiche richieste non avvengono nei tempi e modi stabiliti si apre un contenzioso di fronte alla Corte di Giustizia e possono partire sanzioni economiche.

L’Italia ha una sanzione base di 8.000 euro al giorno che può portare a tre milioni di euro all’anno, sono più di 70 le procedure di infrazione contro leggi italiane che non rispettano quanto stabilito dall’Unione Europea e quasi trenta di queste infrazioni sono connesse alle normative ambientali.

La nuova legge sulla caccia viola in più punti le norme europee stabilite per preservare, attraverso l’ambiente, la nostra stessa salute, infatti tutelare l’ecosistema non è un’opzione ma una necessità per tutti.

Aprire la caccia nelle foreste demaniali, nelle montagne innevate, non tutelare più stambecchi ed uccelli migratori, ampliare l’uso dei richiami vivi, deregolamentare gli appostamenti fissi per la caccia, prolungare la stagione venatoria, mettendo sempre più a rischio la fauna selvatica che è fonte di equilibrio per il territorio, non solo è in contrasto con la normativa habitat ma con il buon senso.

Se poi si tiene conto, come già pubblicato sul Patto Sociale, della costante diminuzione delle doppiette e dell’età sempre più avanzata dei cacciatori, molti oggi hanno il permesso di caccia solo per avere un’arma di difesa a disposizione, si comprende come sia necessario modificare la legge sulla caccia in modo sensibilmente restrittivo al contrario di quanto si sta facendo.