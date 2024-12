Secondo un’indagine del CNA i pensionati hanno fiducia nel medico base ma le liste d’attesa sono lunghe

Il Cna, con un’indagine apposita, racconta come il Servizio Sanitario Nazionale sia percepito dagli anziani. Il quadro che emerge è quello di una categoria ancora molto legata al medico di base e abbastanza refrattaria alle nuove tecnologie. In particolare, per il 74,5% di loro il medico di medicina generale è ancora il punto di riferimento e in quasi il 59% dei casi si cerca un contatto diretto, possibilmente in presenza. Al contrario, il 50% non conosce le case di comunità e non ha mai sentito parlare di telemedicina e oltre il 68% è contrario o si sentirebbe a disagio con l’intelligenza artificiale.

Per il 73% dei pensionati però i tempi delle liste di attesa sono peggiorati, così come peggiorato è il rispetto della persona per il 28%. Non soddisfatto della ‘completezza delle informazioni’ il 29,5%. Oltre il 70%. chiede la riduzione la riduzione delle liste d’attesa e per il 40,5% è prioritaria la riduzione dei tempi di attesa nei pronto soccorso.

“Ciò che emerge è che tutti hanno un rapporto molto stretto con il medico di medicina generale ma il numero di questi medici sta diminuendo.”, afferma il segretario della Cna Pensionati, Mario Pagani. “Un elemento positivo è che ci si sta abituando all’utilizzo di strumenti telematici e questa potrebbe essere una soluzione del futuro. Ma di fronte alle difficoltà del pubblico, molti ricorrono al privato, e non tutti possono permetterselo”.

“Fa specie non aver considerato fino in fondo quello che è successo durante la pandemia dove il Ssn ha dato risposte importante”, dichiara il segretario generale Cna, Otello Gregorini. “Finita l’emergenza – continua – si torna a una logica di risparmio. Qui ci sono persone che devono tenere insieme la possibilità di vivere ma anche di curarsi. Su questo ci sarà un forte impegno della Cna”.