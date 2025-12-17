Speranze per il nuovo anno

Eccoci, ancora insieme, ad augurarci buon Natale e buon anno.

Il tempo vola inesorabile e tanti progetti e speranze sono rimaste lì ad aspettare un nuovo anno, in ogni caso, con tutte le difficoltà ed i problemi di tutti, Il Patto Sociale ha cercato di darvi informazioni corrette, commenti ed analisi non di partito preso, insomma abbiamo cercato di essere uno strumento utile mantenendo ad ogni costo la nostra totale indipendenza.

Pensiamo di interpretare il vostro pensiero elencando alcune delle speranze che il nuovo anno dovrebbe rendere realtà concreta.

Una pace giusta e dignitosa per l’Ucraina e la condanna per tutti coloro che, partendo da Putin, si fanno beffa delle leggi internazionali e dei diritti delle persone.

Una società che non dipenda dall’intelligenza artificiale ma dall’intelligenza degli esseri umani capaci di non diventare, inconsapevolmente, schiavi delle macchine e della tecnologia, capaci di non cedere alla tentazione del profitto ad ogni costo.

Un ritorno al rispetto reciproco, all’empatia, alla consapevolezza che se non si ha cura di tutto quanto è intorno a noi rischiamo di perdere la nostra stessa vita perché l’ecosistema non è una cosa astratta ma la vita di ciascuno dipende dalla vita degli altri, uomini, animali, alberi, terra, aria, acqua.

Uno sguardo più attento, che ci faccia poi agire concretamente, per aiutare i tanti che hanno bisogno di aiuto.

E tutto il resto che sappiamo se guardiamo dentro il nostro cuore, auguri ed un abbraccio,

Cristiana Muscardini e Il Patto Sociale