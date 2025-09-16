Trattative commerciali Usa-Cina in stallo

La Cina ha formalmente invitato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Pechino per un vertice con il presidente Xi Jinping, ma la Casa Bianca non ha ancora risposto poiché i due Paesi sono ancora molto distanti sulle questioni commerciali e sul flusso di fentanyl. Lo riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui i progressi insufficienti nei colloqui tra Washingon e Pechino hanno ridotto le probabilità di un vertice tra Trump e Xi e reso più probabile che i due leader tengano un incontro di basso profilo al forum sulla cooperazione economica Asia-Pacifico, in programma il mese prossimo in Corea del Sud. In vista del possibile incontro, il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, incontrerà oggi a Madrid il vicepremier cinese He Lifeng per un quarto round di negoziati che dovrebbe aprire la strada alla visita del presidente Trump a Pechino, poco prima del forum sulla cooperazione economica Asia-Pacifico, in programma il 31 ottobre a Seul. Negli ultimi giorni, scrive il “Ft”, due funzionari del governo statunitense, il segretario di Stato, Marco Rubio, e il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, hanno parlato con i loro omologhi cinesi, alimentando speculazioni su un incontro tra i presidenti. Tuttavia, secondo fonti vicine al dossier, gli scarsi progressi nei colloqui hanno ridotto le probabilità di un vertice a Pechino e hanno reso più probabile che Trump e Xi tengano un incontro di basso profilo all’Apec.

Interpellata dal “Ft”, Sarah Beran, ex funzionaria di alto livello della Casa Bianca per la Cina, ha affermato che le telefonate e l’incontro di Madrid sono “chiari preparativi per un incontro a livello di leader”, ma non è chiaro dove i leader si sarebbero incontrati. “Probabilmente ci sono ancora opinioni contraddittorie sull’opportunità che Trump e Xi si incontrino a Pechino o all’Apec”, ha affermato Beran, ora partner della società di consulenza Macro Advisory Partners. “Inoltre, Pechino sta ancora cercando di capire cosa voglia l’amministrazione Trump: un vero accordo, negoziati perpetui o una foto ricordo a Pechino?”, ha aggiunto. Un’altra persona a conoscenza dei colloqui ha affermato che un grosso ostacolo è rappresentato dalla frustrazione degli Stati Uniti nei confronti di Pechino per non aver represso l’esportazione di sostanze chimiche utilizzate per produrre il fentanyl, un oppioide sintetico mortale. Pechino si è offerta di intervenire, ma solo in concomitanza con l’eliminazione dei dazi sul fentanyl imposti da Trump alla Cina da parte degli Stati Uniti. Washington insiste sul fatto che Pechino debba intervenire e mostrare i risultati prima di qualsiasi riduzione dei dazi.

Il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, e il rappresentante per il Commercio statunitense Jamieson Greer incontreranno oggi a Madrid il vicepremier cinese He Lifeng per discutere delle controversie commerciali in vista dell’imminente scadenza per la cessione della piattaforma social TikTok e delle questioni relative ai dazi commerciali. L’incontro, che sarà ospitato dal premier spagnolo Pedro Sanchez, sarà il quarto tra le due parti negli ultimi quattro mesi. Anche i precedenti tre incontri si sono tenuti in città europee: l’ultima volta è stata a Stoccolma a luglio, quando le due parti hanno concordato in linea di principio di estendere per 90 giorni una tregua commerciale che ha ridotto drasticamente i dazi commerciali da entrambe le parti e ha sancito il riavvio del flusso di minerali di terre rare dalla Cina agli Stati Uniti.

Il risultato più probabile dei colloqui di Madrid è visto come un’ulteriore proroga della scadenza per la cessione delle attività statunitensi da parte del proprietario cinese della popolare app TikTok, ByteDance, entro il 17 settembre, pena la sua chiusura negli Usa. La questione TikTok non è stata oggetto di discussione nei precedenti round di colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, tenutisi a Ginevra, Londra e Stoccolma. Tuttavia, l’inclusione pubblica della questione come punto all’ordine del giorno dell’annuncio dei colloqui da parte del Tesoro offre all’amministrazione Trump una copertura politica per un’ulteriore estensione, che potrebbe infastidire sia i repubblicani che i democratici al Congresso, che hanno imposto la vendita di TikTok a un’entità statunitense per ridurre i rischi per la sicurezza nazionale.