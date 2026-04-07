Un anno alle presidenziali francesi: après Macron le deluge

Le elezioni municipali del 22 marzo hanno restituito una fotografia articolata e per certi versi contraddittoria dello stato politico della Francia a poco più di un anno dalle elezioni presidenziali del 2027. Più che indicare un vincitore netto, il voto locale ha evidenziato una dinamica tripolare – con punte di “quadripolarismo” – in cui nessuna forza appare oggi in grado di imporsi come egemone su scala nazionale. Il risultato più evidente è una relativa frenata degli estremi e una contestuale resilienza delle forze tradizionali e moderate, in un contesto però segnato da divisioni interne e crescente volatilità elettorale.

Nel dettaglio, il voto ha confermato la capacità della sinistra di mantenere il controllo delle grandi città, mentre il Rassemblement National ha continuato ad avanzare nei territori periferici e nei centri di medie dimensioni, senza però riuscire a sfondare nei principali poli urbani. Allo stesso tempo, le forze centriste legate al presidente Emmanuel Macron e il centrodestra dei Repubblicani hanno mostrato segnali di tenuta, soprattutto a livello locale, ma senza riuscire a capitalizzare pienamente sul piano nazionale.

Il campo centrista costruito attorno a Macron esce dalle municipali in una posizione ambigua. Da un lato, mantiene presidi importanti – come la rielezione di Édouard Philippe a Le Havre, figura sempre più centrale in vista del 2027 – dall’altro conferma una tendenza al ridimensionamento già emersa nelle consultazioni precedenti. Le elezioni locali hanno infatti mostrato un indebolimento della coalizione presidenziale, compressa tra la crescita delle opposizioni e una crescente polarizzazione del dibattito politico. Questo riflette un problema strutturale: il macronismo, nato come progetto di superamento dei tradizionali schieramenti di destra e sinistra, fatica oggi a rinnovare la propria proposta politica in un contesto dominato da temi identitari, sicurezza e costo della vita. Inoltre, il nodo della successione a Macron resta irrisolto. Il presidente non potrà ricandidarsi nel 2027 e il campo centrista appare privo di un meccanismo condiviso per selezionare un candidato unitario. La competizione latente tra figure come Philippe e altri esponenti dell’area rischia di frammentare ulteriormente uno spazio politico già sotto pressione.

I Repubblicani emergono dalle municipali come una forza relativamente solida sul piano locale. Il partito ha ottenuto buoni risultati soprattutto nei centri medi, rivendicando una posizione di equilibrio tra gli estremi. Questa performance conferma una dinamica ormai consolidata: i Repubblicani conservano una forte rete territoriale e amministrativa, ma fatica a tradurre questo radicamento in consenso nazionale. La leadership resta oggetto di tensioni interne e la prospettiva di una candidatura presidenziale condivisa appare tutt’altro che definita. Il partito si trova inoltre stretto tra due poli competitivi: da un lato il Rassemblement National, che intercetta una parte crescente dell’elettorato conservatore e popolare; dall’altro il centro macroniano, che continua ad attrarre l’elettorato moderato e pro-europeo. In questo senso, il rischio per i Repubblicani è quello di una progressiva marginalizzazione, nonostante i successi locali.

Il Rassemblement National conferma la propria crescita strutturale, ma anche i suoi limiti strategici. Il partito ha ottenuto risultati significativi in numerosi comuni e ha ampliato la propria presenza amministrativa, arrivando a governare decine di municipalità e a rafforzare la propria base territoriale. Tuttavia, il dato più rilevante è l’incapacità di conquistare le grandi città, nonostante le ambizioni della leadership. Questo evidenzia una persistente difficoltà del Rassemblement National a penetrare gli elettorati urbani, più giovani e istruiti, che restano meno permeabili alla sua offerta politica. Il partito resta forte, ma senza un ruolo egemone e in vista del 2027, molto dipenderà dalla capacità di Marine Le Pen o Jordan Bardella di ampliare il proprio appeal oltre la base tradizionale, superando la “linea rossa” che finora ha limitato l’accesso al potere nazionale.

La sinistra è probabilmente il campo più contraddittorio. Da un lato, ottiene risultati significativi nelle grandi città: Parigi, Marsiglia e Lione restano saldamente sotto il controllo di forze progressiste. Questo rappresenta un segnale di vitalità, soprattutto per il Partito socialista, che ritrova centralità dopo anni di crisi. Dall’altro lato, il campo progressista resta profondamente diviso. Le tensioni tra socialisti, verdi e La France Insoumise emergono chiaramente sia nelle strategie elettorali sia nelle alleanze locali. In alcuni casi, la mancata cooperazione ha indebolito le possibilità di vittoria, mentre altrove alleanze tattiche hanno consentito di contenere l’avanzata della destra. La France Insoumise, guidata da Jean-Luc Melenchon, mantiene una base elettorale significativa e appare più coesa rispetto ad altri attori della sinistra, ma la sua linea radicale continua a rappresentare un ostacolo alla costruzione di un fronte unitario. Qui emerge un punto critico nel tuo possibile schema interpretativo: considerare la sinistra come un blocco unico è fuorviante.

In realtà si tratta di un arcipelago politico, in cui la competizione interna è spesso più intensa di quella con gli avversari. Nel complesso, le municipali del mese scorso confermano che la Francia si avvicina alle presidenziali del 2027 in una condizione di forte frammentazione e incertezza. Il sistema politico appare strutturato attorno a quattro poli: centro macroniano, centrodestra, destra radicale e sinistra divisa. Nessuno di questi è oggi in grado di imporsi da solo.

Un altro elemento rilevante è il progressivo indebolimento del cosiddetto “barrage républicain”, cioè la capacità delle forze tradizionali di coalizzarsi per bloccare l’estrema destra. Questo meccanismo, fondamentale nelle elezioni passate, appare oggi meno automatico e più fragile, aumentando l’incertezza degli esiti futuri. Infine, va considerato un aspetto spesso sottovalutato: le elezioni municipali restano fortemente influenzate da dinamiche locali e non sono automaticamente trasponibili su scala nazionale. Tuttavia, esse offrono indicazioni preziose sulle tendenze di fondo: polarizzazione, crisi dei partiti tradizionali, centralità delle leadership e difficoltà di costruire coalizioni stabili. La Francia entra nella fase che precede le elezioni presidenziali con un equilibrio instabile. Il centro è indebolito ma ancora rilevante, la destra radicale cresce ma non sfonda, il centrodestra resiste senza imporsi, la sinistra vince nelle città ma resta divisa. Se c’è un elemento che emerge con chiarezza, è l’assenza di un candidato o di uno schieramento capace oggi di aggregare una maggioranza chiara. Più che una corsa a due, il 2027 si profila come una competizione aperta, in cui le alleanze – e le fratture interne – saranno decisive quanto i risultati elettorali.