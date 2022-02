Una preghiera per il Papa, una preghiera per noi

Il Papa ci hai ricordato, chiesto, di pregare per Lui. Una preghiera per il Santo Padre è una preghiera per noi, una preghiera a Dio e all’immensità dell’universo e della fede che, oltre ad ogni scoperta scientifica, rimane il mistero del valore, del senso dell’esistenza. Senza inutile orgoglio, con la semplicità di chi, come ogni essere vivente, rappresenta, nel suo piccolo, la complessità e grandiosità della vita preghiamo affinché l’empatia, il rispetto per gli altri e per noi stessi tornino nel nostro vivere quotidiano.