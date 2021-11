Verso un neo-peronismo dei poveri

L’ultimo atto del governo Conte 2 nel giorno delle proprie dimissioni fu quello di cancellare la sintesi del delirio narcisistico del precedente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti e del Ministro dello Sport Spadafora i quali avevano interposto la società Sport&Salute nella gestione dei finanziamenti pubblici allo sport, una volta destinati e gestiti dal solo CONI in assoluta autonomia.

Attraverso questo ingiustificato delirio istituzionale dei due rappresentanti del governo si era cercato di favorire il controllo pubblico o, meglio, politico all’interno del movimento sportivo venendo meno ad un principio fondativo del Cio (Comitato Olimpico internazionale) il quale, va ricordato, prevede la assoluta distinzione tra le risorse pubbliche e la loro gestione al fine di evitare proprio il controllo e il conseguente uso politico dello sport da parte del potere esecutivo.

Ignorando tutto questo, la pessima iniziativa dei due soggetti governativi aveva relegato l’interno movimento sportivo italiano ai margini internazionali e se non fosse sopraggiunta all’ultimo momento la cancellazione questa scellerata iniziativa avrebbe determinato anche l’esclusione dalla partecipazione ai giochi olimpici di Tokyo della compagine italiana.

Non pago della figuraccia internazionale alla quale l’intero movimento sportivo era stato esposto il ministro Giorgetti propone per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica l’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi, iniziativa assolutamente legittima anche se mossa da interessi diversi da quelli del bene del Paese. A suffragio della propria tesi, in più, sostiene come sia costituzionalmente possibile per il nuovo Presidente della Repubblica Mario Draghi continuare ad “indirizzare” la politica dell’esecutivo. E’ evidente come l’attuale ministro non possegga il minimo sindacale di competenze istituzionali richieste per esercitare la propria funzione di Ministro della Repubblica italiana. L’assetto istituzionale italiano, infatti, trova la propria forza democratica proprio dalla separazione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giurisdizionale all’interno del quale il Presidente della Repubblica rappresenta una figura di garanzia (art.66).

L’idea, invece, di offrire la possibilità ad un Presidente della Repubblica di influenzare l’attività esecutiva bypassa completamente l’asset istituzionale in vigore e di conseguenza renderebbe “INUTILE” ogni modifica costituzionale frutto di un iter complesso di approvazione.

Molto probabilmente al ministro risultano incomprensibili gli effetti delle sue farneticazioni politiche quanto le motivazioni stesse della divisione dei poteri come espressione di una garanzia democratica.

Di fatto questa proposta politica e costituzionale indirizzerebbe il nostro Paese verso un sistema semipresidenziale ma soprattutto verso un triste declino neoperonista ma rigorosamente dei poveri in considerazione della competenza istituzionale dimostrata.

Non da oggi emerge evidente come i partiti e le segreterie intenderebbero sbarazzarsi della figura ingombrante dell’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi con l’obiettivo di gestire le risorse europee del PNRR ottenute in gran parte proprio grazie alla credibilità internazionale dello stesso Draghi (https://www.ilpattosociale.it/politica/le-prossime-elezioni-del-presidente-della-repubblica/). Il PNRR, infatti, viene inteso come l’insieme di risorse a disposizione in aggiunta alla spesa pubblica corrente e rappresenta per i famelici quadri governativi e politici una preda troppo invitante per saziare i loro appetiti insanabili.

Tornando al quadro istituzionale offeso con intollerabile leggerezza da un ministro della Repubblica, una simile affermazione, già di per sé risibile ad uno studente del primo anno di giurisprudenza, per l’incompetenza sottostante diventa assolutamente intollerabile al limite del vilipendio della stessa Costituzione quando questa venga esposta e proposta da un ministro.

Già questo dovrebbe provocare come logica conseguenza e contemporaneamente per un minimo di decenza istituzionale le sue immediate ed irrevocabili dimissioni.