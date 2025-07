A Milano arrivano i box per gli animali d’affezione per i senza dimora

Nasce a Milano il progetto “Amici di strada, compagni di vita”. Finalmente il Comune, grazie alla sensibilità ed all’impegno della Fondazione Save the Dogs and other animals, ha compreso la necessità di aiutare i senza tetto a non separarsi dai oro amici a quattro zampe attraverso l’installazione di appositi box che permetteranno alle persone di non separarsi dal proprio animale d’affezione.

Il progetto ha portato all’attivazione di due box presso le docce comunali di via Pucci, gestite dalla cooperativa Detto Fatto, e di un box presso il centro di accoglienza di via Saponaro, gestito da Fondazione Fratelli di San Francesco. In questo modo le persone senza dimora potranno lasciare in sicurezza il proprio cane e accedere ai servizi igienici, alle docce, alla lavanderia di via Pucci e anche al servizio mensa di via Saponaro.

Ad oggi, sono dieci i box installati a Milano in cinque servizi della città, oltre a via Pucci e via Saponaro, infatti, ci sono i tre attivi presso il centro diurno Drop-in di Fondazione Somaschi Onlus, dedicato ai senza dimora con problemi di dipendenza, i due attivi presso la sede di via Kramer di Opera San Francesco per i Poveri, dove sono a disposizione servizi di accoglienza, docce e guardaroba, e i due presso poliambulatorio e lo sportello farmaci di piazzale Velasquez, gestiti sempre da Opera San Francesco per i Poveri.

L’attivazione dei box si inserisce nell’ambito della coprogettazione coordinata dal Comune di Milano e dedicata al contrasto della grave marginalità.