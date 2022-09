A Milano la presentazione del nuovo numero di DiverCity Magazine

Venerdì 30 settembre, alle ore 12:00, presso la sala Alessi di Palazzo Marino di Milano, si terrà la presentazione del nuovo numero di DiverCity Magazine, la rivista di riferimento in Italia per i temi di diversità, inclusione e sostenibilità. Tra i relatori, Irene Sarpato che interverrà sul tema della neurodiversità in qualità di rappresentante per l’Italia nel Board degli Advisor della Fondazione statunitense Billion Strong.

Per prenotarsi è possibile scrivere a francesca.angela.lai@divercitymag.it