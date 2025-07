Al via la seconda edizione del premio innovazione SEmi dell’Associazione Stampa Estera Milano

L’Associazione Stampa Estera Milano, che riunisce i corrispondenti esteri che vivono e lavorano nel Nord Italia, ha presenta la seconda edizione del Premio Innovazione SEmi rivolto alle piccole e medie imprese e alle start-up con progetti in attuazione di interesse pubblico e dei media internazionali che osservano l’Italia e sono testimoni delle sue eccellenze.

L’obiettivo del Premio Innovazione SEmi è quello di scoprire e premiare progetti innovativi nel mondo dell’imprenditoria e in altri ambiti che hanno il potenziale di avere un impatto positivo sul territorio nel quale sono inseriti e generare una più ampia trasformazione nel mondo economico e sociale. L’innovazione in campo economico riguarda numerosi elementi: dai processi e le tecnologie industriali ed artigianali, alle creazioni nel mondo del design e della moda, a progetti che possono migliorare i servizi e l’organizzazione cittadina, oltre a progetti di ricerca che potranno essere di particolare impatto per la società in generale. Saranno valutati la natura originale dei progetti, le caratteristiche proprie del sistema paese Italia, il potenziale contributo ai processi economici internazionali, il contributo all’avanzamento delle scienze della vita, di cui si stanno creando centri di eccellenza in Italia come anche i settori emergenti in sperimentazione in tutto il mondo.

Le quattro categorie del Premio sono: Design Manifattura Scienze della vita Nuove tecnologie Il bando del premio si trova sul sito https://www.stampaestera.it/premioinnovazione. I progetti descritti in massimo 4000 battute spazi inclusi possono essere inviati all’indirizzo stampaesterami@gmail.com entro e non oltre il 15 ottobre 2025. Le imprese vincitrici del “Premio Innovazione SEmi” saranno ufficialmente premiate nel mese di novembre a Palazzo Giureconsulti.

“Premiare progetti innovativi delle piccole e medie imprese, delle start-up e delle altre realtà imprenditoriali italiane è solo uno degli obiettivi del Premio Innovazione SEmi che dimostra quanto per noi giornalisti esteri sia importante testimoniare e raccontare le eccellenze del Made in Italy“, ha dichiarato Tatjana Dordevic, Consigliere delegato Associazione Stampa Estera Milano.