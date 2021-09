Amare Milano come Carlo Tognoli

Lunedì 27 settembre, a partire dalle ore 12, sul canale Youtube del Centro Studi Grande Milano (www.youtube.com/CentroStudiGrandeMilano) sarà possibile seguire la presentazione del progetto Nuove Guglie Carlo Tognoli, cuore del progetto più ampio dedicato a Carlo Tognoli dal titolo “AMAREMILANO come Te”.

Il progetto ‘AmareMilano come Te’, in ricordo del Sindaco del capoluogo meneghino dal 1976 al 1986, Carlo Tognoli, che ha donato al Centro Studi Grande Milano il marchio Amare Milano, si sviluppa in quattro punti: in collaborazione con la Fondazione delle Stelline e con gli amici delle Stelline titolazione del chiostro delle Stelline in “Giardino Carlo Tognoli”, maratona delle idee ‘Amare Milano: i discorsi del coraggio’ e concerto cameristico in ricordo dello stesso; titolazione delle Nuove Guglie della Grande Milano a Carlo Tognoli, ovvero 10 premi di Laurea del valore di 2000 euro ciascuno, accanto al riconoscimento, a componimenti meritevoli di 10 studenti dell’Università Bocconi e del politecnico sul Futuro di Milano; un video-ricordo di Carlo Tognoli degli ultimi 15 anni al Centro Studi grande Milano; la pubblicazione delle testimonianze su Carlo Tognoli da parte dei tanti soci che lo hanno stimato sia nella vita istituzionale che in quella privata.