Per coloro che amano gli animali la buona notizia è che l’anno scorso è stata aperta al pubblico ‘Anima Natura’: 70 ettari di territorio brado, con tantissimi animali salvati dalla sofferenza che sono tornati a vivere in sicurezza e nella massima libertà possibile.

‘Anima Natura’ è sulle colline dell’Amiata maremmana, in Toscana, il centro è diretto da un veterinario che da decenni ha la missione di recuperare animali sofferenti.

Ad ‘Anima Natura’ ci sono tigri, leoni, zebre, scimmie, cammelli oltre ovviamente a cervi, capre e vitelli. Sono tutti animali salvati dai laboratori o confiscati alla criminalità organizzata o ai circhi. C’è anche un branco di lupi ibridi.

Gli animali sono affidati al centro/rifugio da associazioni come Wwf, Lav, la britannica Born Free, la francese One Voice e anche dallo stesso ministero.

Il luogo merita una visita, che si può fare guidati dal personale di ‘Anima Natura’ e consentirà di vedere come finalmente tanti animali sono tornati a vivere in sicurezza, in un ambiente e con un panorama suggestivi anche per gli occhi di noi umani.