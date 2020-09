Dianova rinnova il nuovo sito web

Uno strumento completamente rinnovato per offrire servizi e risposte ai nostri stakeholders e a tante persone con problemi di dipendenza da sostanze.

Da sempre Dianova crede nel miglioramento costante dei propri servizi e nell’importanza di individuare modalità per facilitare al pubblico l’accesso alle informazioni e a un supporto efficace per cercare di risolvere i problemi legati alla dipendenza da sostanze.

Ed è proprio da qui che nasce l’esigenza di rinnovare il sito web www.dianova.it: più ricco di contenuti e informazioni sulla storia, la mission e i valori di Dianova, che permette di essere navigabile da tutti i dispositivi mobile e non, e con una grafica completamente nuova.

Per fornire informazioni più chiare e dettagliate ai servizi con i quali Dianova collabora da anni per avviare le procedure di ingresso in Comunità (Sert, Noa, etc…), è stata creata una sezione per approfondire lo strumento terapeutico principale utilizzato nelle nostre strutture, il set di strumenti ICF-DIPENDENZE, che permette di valutare l’outcome individuale e di gruppo attraverso diverse somministrazioni.

Inoltre, per offrire a chi vuole intraprendere un percorso terapeutico e alla rete famigliare dell’interessato, una panoramica più dettagliata delle cinque comunità di Dianova presenti sul territorio, è stata predisposta una sezione dedicata, “Hai bisogno d’aiuto?” dove sono presenti tutte le domande più frequenti su come entrare in Comunità e una parte informativa/preventiva sulle sostanze più utilizzate (droghe e alcol) con alcuni consigli da seguire in caso di emergenza.

La novità più innovativa e interessante è rappresentata dalla consulenza online, dove attraverso strumenti di contatto immediati (chat online, WhatsApp, Telegram, Messanger, etc…) vengono offerte consulenze, informazioni e/o indicazioni; un servizio che si aggiunge al numero verde, 800-012729, attivo da anni. Questi nuovi strumenti ci permetteranno di offrire risposte più immediate e chiare a chi si rivolge a Dianova.

È stata anche creata una sezione dedicata all’educazione e alla prevenzione nelle scuole, oratori, centri di aggregazione etc… per offrire percorsi per informare e sensibilizzare giovani e adulti sul tema delle dipendenze da sostanze, ambito in cui Dianova opera da oltre trent’anni.

Infine, per dare informazioni ai nostri sostenitori (donatori, aziende, etc…) sulle attività di Dianova realizzate e in corso sono state realizzate diverse pagine dedicate, con un focus sulla sezione #FattoInDianova dove vengono presentati i gadget realizzati nelle nostre strutture.