E-commerce e Non Profit: TrustMeUp lancia un nuovo modello di sostenibilità

Acquisti online che si trasformano in beneficenza “a costo zero” e con la trasparenza e sicurezza della blockchain: il modello presentato da TrustMeUp è tutto questo e molto di più.

La presentazione avverrà al Palazzo delle Stelline di Milano lunedì 8 novembre, alle ore 11, nel corso dell’evento “E-commerce e Non Profit: un nuovo modello di sostenibilità”.

Ad aprire i lavori Carlo Carmine e Angelo Fasola, rispettivamente Presidente e CEO di TrustMeUp ed ideatori del progetto. Al loro fianco anche l’Assessore Regionale Lombardia alla Famiglia, alla Solidarietà Sociale, alla Disabilità e alle Pari Opportunità Alessandra Locatelli e il Consigliere Regionale Lombardia Max Bastoni. A moderare l’incontro il responsabile di Ansa Lombardia Vincenzo di Vincenzo che guiderà anche la tavola rotonda per approfondire come questo innovativo strumento possa essere d’aiuto sia a merchant che a enti benefici. Si parlerà inoltre dell’evoluzione del mondo dei consumi, dell’innovazione dei modelli di donazione e di CSR condivisa.

Il dibattito sarà presieduto da Luca Gatti, Vicepresidente di SOS Villaggi dei Bambini Italia, Pietro Cau, Responsabile Corporate Fundraising di Fondazione Telethon, Nicola Ciano, Fundraising Director di Emergency e Anna De Bona, Responsabile Raccolta Fondi da Individui di Fondazione Operation Smile, in rappresentanza degli Enti Non Profit e da Mario Bagliani, Senior Partner di Netcomm Services e dall’imprenditrice Alina Quintana, fondatrice e creatrice del metodo Danza Classica No Under 40.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito Ansa.it o partecipare in presenza prenotando il proprio posto qui.