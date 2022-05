Il saggio ‘Storia dell’integrazione europea’ al Salone del Libro di Torino

Anche quest’anno il saggio intitolato Storia dell’integrazione europea in 2500 anni di Roberto Amati sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino 2022, il 19 maggio, presso gli stand di Pathos Edizioni. Contemporaneamente, l’autore presenterà il libro al Centro Culturale di via Dego nell’ambito della manifestazione “Salone Off”, intervistato dalla critica letteraria Rose Marie Boscolo per il settimanale “La Voce e il Tempo”: l’accesso è libero ma è gradita la prenotazione direttamente in sede o con l’autore.

Per conoscere meglio il progetto editoriale si puà visitate il sito https://storiadellintegrazioneeuropeain2500anni.eu/