‘Il XX secolo non è finito’, presentato a Milano il libro dell’Ambasciatore Sergio Vento

L’analisi storico politica di un secolo che ha visto guerre, imperi decaduti, la suddivisione dei territori e i nuovi confini, ovvero il racconto del mondo in un secolo con l’esperienza di una vita trascorsa ad osservare i fermenti geopolitici dal di dentro grazie alla posizione privilegiata di diplomatico. Con il suo ultimo libro Il XX secolo non è finito, presentato al Centro Internazionale di Brera a Milano, l’Ambasciatore Sergio Vento ha fatto una lucida disamina sulle vicende del cosiddetto Secolo Breve che si riverberano ancora oggi dimostrando quanto gli strascichi e le conseguenze di alcune scelte fatte allora siano di forte attualità in questi anni ed in questi giorni.

Il superamento della Guerra Fredda, definizione mediatica di indubbio successo che aveva mascherato per 45 anni le spartizioni dell’Europa a Yalta e della Germania a Potsdam fra i due Imperi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ha riaperto il vaso di Pandora delle identità e delle sovranità che avrebbero dovuto diluirsi nella ambigua e concomitante globalizzazione finanziaria e tecnologica. Tutte le crisi di un Ventesimo Secolo, di cui si era frettolosamente decretata la fine (o la “brevità” secondo Eric Hobsbawm), si sono puntualmente riproposte, dal Baltico al mar Nero, dal Vicino Oriente al Golfo, dai vari scacchieri africani all’Indopacifico. Tale dinamica è stata accompagnata da una duplice sfida: il risveglio degli Imperi dell’Eurasia (ottomano, russo, cinese, persiano, indiano); la simmetrica crisi della democrazia rappresentativa, con le sfide del crescente astensionismo e dell’indebolimento della classica forma-partito, sostituita da movimenti populisti. La cosiddetta policrisi geopolitica si manifesta sullo sfondo della competizione economica e tecnologica fra Stati Uniti e Cina ed è accompagnata da fenomeni quali le incognite climatiche, le minacce pandemiche e i flussi migratori incontrollati. Il XX Secolo non è finito è una raccolta di esperienze e testimonianze attraverso le dinamiche sfociate nell’attuale, evidente erosione della governance, viceversa indispensabile ad un sistema multipolare di relazioni internazionali. Grazie alla sua esperienza che lo ha visto operare, tra gli altri, a Belgrado, Parigi ONU a New York e a Washington l’Ambasciatore Sergio Vento ritiene che le categorie politiche che hanno contrassegnato il Novecento siano sostanzialmente ancora presenti, nonostante l’attuale metamorfosi del mondo e che gli Stati, sebbene indeboliti dall’effetto della globalizzazione, hanno ancora una loro forte importanza.