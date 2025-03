La pace e la guerra in Ucraina: se ne parla in un convegno a Milano

Sabato 15 marzo 2025, alle ore 15:00, al Centro Culturale di Milano (Largo Corsia dei Servi 4), si svolgerà il convegno UCRAINA: LA GUERRA E LA PACE al quale parteciperanno Marco Invernizzi, Adriano Dell’Asta, Presidente dell’Associazione Russia Cristiana con l’intervento Il progetto politico del “Mondo russo”, Oleksandra Romantsova, direttrice esecutiva del Centro per le libertà civili di Kiev, vincitore nel 2022 del premio Nobel per la pace (insieme all’Associazione russa Memorial e al Centro bielorusso per i diritti umani “Vjasna”), don Stefano Caprio, docente presso il Pontificio Istituto Orientale con l’intervento Tre anni per tre secoli, Laura Boccenti con Una sola Europa, due diverse crisi. La sfida culturale e spirituale su cui si gioca il futuro dell’Occidente, Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino.

Il Convegno è promosso da Alleanza Cattolica.