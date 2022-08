La piattaforma TrustMeUp: diventa Fundraising Partner della Nazionale Cantanti e TrustMeUp, il 7 settembre 2022 si giocherà a Monza la 31° Partita del Cuore

La Nazionale Cantanti ha siglato una partnership con TrustMeUp, l’unica piattaforma web internazionale che trasforma ogni acquisto in donazione e ricompensa ogni donazione al 100% in sconti per acquisti online, che diventa fundraising partner della squadra. Nello specifico TrustMeUp ricompenserà al 100% l’acquisto dei biglietti, in vendita su VivaTicket e presso i rivenditori autorizzati, in sconti spendibili presso gli e-commerce presenti sulla piattaforma.

A dare il via alla collaborazione sarà proprio la Partita del Cuore, che si terrà mercoledì 7 settembre alle 21.15 presso l’U-Power Stadium di Monza. Quest’anno i protagonisti saranno la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527, che animeranno il cielo di Monza regalando uno spettacolo che sarà trasmesso su Rai2 in prima serata. La cifra ricavata sarà devoluta a sostegno de “La Meridiana Cooperativa Sociale” e del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. La partnership con la Nazionale Cantanti è stata fortemente supportata da Angelo Fasola CEO e Founder di TrustMeUp e Carlo Carmine Founder and Chairman di TrustMeUp, insieme a Franco Maciariello di Marketing Area e Marco Conte Team Manager della Nazionale Italiana Cantanti.

Tutti i partecipanti presenti alla partita del 7 settembre 2022, grazie a questa partnership riceveranno in omaggio un cadeau a sorpresa. Fra gli ospiti che hanno confermato la loro presenza, spiccano i nomi di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Francesco Totti, Rkomi, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Bugo, Ubaldo Pantani, Leonardo, Gabriel Omar Batistuta, Fabio Aru, Gianni Bugno, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone e Dj Ringo. La partita del Cuore segna l’inizio della collaborazione fra TrustMeUp, Marketing Area e la Nazionale Cantanti, che proseguirà per tutto il 2023.