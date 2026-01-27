Costume e Società

Leggere per non dimenticare: la selezione 2026 di Megliounlibro per interpretare il presente e costruire la pace attraverso la storia

In questi giorni in cui si commemora la Giornata della Memoria e in un periodo storico segnato da tensioni internazionali la non profit di Megliounlibro invita tutti a ricordare e riflettere secondo la missione che le è propria: la conoscenza della Storia come strada maestra per raggiungere la pace. E per questo la redazione ha selezionato 12 “perle” letterarie di recente pubblicazione. Si tratta di testi capaci di parlare al cuore e all’intelligenza, offrendo una prospettiva alta e rigorosa sulle tre grandi ricorrenze della Memoria civile: il 27 gennaio (Shoah), il 10 febbraio (Ricordo dell’Esodo giuliano-dalmata) e il 24 aprile (Genocidio Armeno). Una guida alla lettura per tutte le generazioni

La selezione 2026 di Megliounlibro è pensata per offrire strumenti critici a diverse fasce di pubblico, con un’attenzione particolare al valore estetico e formativo delle opere: 7 titoli per adulti e giovani (saggi e romanzi per approfondire le vicende storiche con consapevolezza e spirito critico) e 5 titoli per bambini e ragazzi (opere delicate e profonde, selezionate per raccontare la realtà alle nuove generazioni, senza retorica). Buona lettura e, soprattutto, impariamo a ricordare!

