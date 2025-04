Lupi e corvi

Sono ripresi i dibattiti e sopratutto la caccia al lupo, in Svizzera è in atto un sistematico abbattimento di interi branchi e sono particolarmente presi di mira i cosiddetti lupi transfrontalieri, che dall’Italia vanno in Svizzera e viceversa.

Il lupo, difeso da tutti coloro che ne conoscono l’estrema utilità per la salvaguardia dell’ecosistema, in una situazione così difficile forse può sperare solo nell’immediato aiuto dei corvi.

I corvi sono uccelli molto intelligenti ed usano la loro intelligenza anche per procurarsi meglio da mangiare, come quando lanciano una noce sull’asfalto per potere arrivare al gheriglio o usano un legnetto per raggiungere insetti nascosti dietro qualche buco. I corvi, come i lupi, hanno una vita sociale e proprio con i lupi hanno stretto una sorta di alleanza: quando avvistano una preda, come un cervo o un cinghiale, volano ad avvertire i lupi attraverso i gracchii e movimenti fin sulle loro groppe, in questo modo guidano il branco dei lupi verso la preda.

Quando i lupi hanno finito il pasto i corvi ottengono la loro parte di carne, dimostrando che anche specie diverse possono interagire arrivando a una vera e propria cooperazione.

A volte, quando i cuccioli dei lupi cominciano a giocare tra di loro, i corvi si avvicinano e sembra che giochino a farsi inseguire.

La speranza è perciò che i corvi, anch’essi spesso preda di doppiette scatenate, riescano ad avvertire i lupi della presenza dei cacciatori.