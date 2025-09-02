Ogni cucciolo conta: una vita di lotta per i ghepardi

Quando i cuccioli di ghepardo T-Swift e Kelce sono stati salvati dai trafficanti di animali selvatici all’inizio di quest’anno, i loro nomi, ispirati a due delle più grandi star del mondo, hanno catturato l’attenzione globale.

Ma al di là dei titoli si cela una storia più profonda, fatta di crescente necessità e impegno a lungo termine per la salvaguardia dei ghepardi, di cui sono stata testimone in prima persona in cinque decenni di lavoro con la specie.

Nel 2025, anno del nostro 35° anniversario, il Cheetah Rescue and Conservation Centre (CRCC) in Somaliland ha raggiunto un traguardo difficile: ora ci prendiamo cura di oltre 100 ghepardi confiscati. Questo numero rappresenta un impegno crescente, poiché ogni salvataggio segna l’inizio di anni, a volte di una vita intera, di cure dedicate.

A fine giugno abbiamo ricevuto il terzo gruppo di cuccioli di ghepardo dell’anno. Tra loro, alcuni avevano circa sette giorni di vita, probabilmente i cuccioli più giovani che abbiamo ricevuto finora in Somaliland. La frequenza e la tempestività dei sequestri di quest’anno evidenziano una sfida crescente che mi tiene sveglia la notte. Ho già allevato cuccioli così piccoli. Anche Chewbaaka, uno dei nostri primi ambasciatori, aveva solo pochi giorni di vita quando è stato affidato alle mie cure.

Quando guardo questi cuccioli minuscoli, che a malapena riescono ad aprire gli occhi, vedo sia dolore che speranza. Che i cuccioli vengano confiscati all’inizio o alla fine del percorso clandestino, ora siamo in grado di gestire meglio le cure superando le terribili condizioni in cui arrivano.

I nostri progressi sono dovuti ai tempestivi interventi del Ministero, alla maggiore urgenza nell’applicazione delle norme e alla generosità dei donatori che ci hanno aiutato a migliorare la qualità delle cure.

Il numero di ghepardi attualmente sotto la nostra protezione in Somaliland rimane elevato. Con tassi di sopravvivenza migliorati, ogni salvataggio comporta una maggiore responsabilità a lungo termine. Ogni cucciolo che sopravvive significa anni di cure dedicate, riabilitazione e, si spera, il rilascio in natura, dove appartiene.

Sfida Chewbaaka Wild Cheetah ha un significato speciale per me. È una storica campagna di abbinamento che aiuta a sostenere l’eredità di Chewbaaka, un cucciolo che è diventato un simbolo di ciò che è possibile nella conservazione dei ghepardi. La campagna di quest’anno, iniziata il 1° luglio, offre ai donatori l’opportunità di raddoppiare il loro contributo fino a 375,000 dollari. Questi fondi sostengono le cure intensive per cuccioli come T-Swift, Kelce e i nostri ultimi arrivati, il nostro nuovo Centro di Formazione * progettato per prevenire futuri traffici tramite attività di sensibilizzazione, e la nostra continua collaborazione con il Ministero dell’ambiente e dei cambiamenti climatici del Somaliland per pianificare future liberazioni di ghepardi.

Invito i nostri sostenitori a sponsorizzare un ghepardo per fornire riabilitazione e cure a lungo termine, donare durante il La sfida di Chewbaaka per raddoppiare il loro impatto e contribuire a sostenere il ritorno in natura dei ghepardi riabilitati. La nostra missione è preservare i ghepardi in natura. Stiamo preparando questi cuccioli per il futuro. Con il supporto del nuovo Presidente e Ministro dell’Ambiente del Somaliland, possiamo intraprendere i prossimi passi per salvaguardare la popolazione selvatica del Paese.

T-Swift e Kelce hanno catturato l’attenzione del mondo, e ora è il momento di trasformare quell’attenzione in azioni concrete. Il ghepardo è il mammifero terrestre più veloce, in grado di passare da zero a 110 chilometri orari in pochi secondi. Ma la sua velocità non può superare le minacce che deve affrontare. Un impegno costante e a lungo termine è essenziale per garantirne la sopravvivenza.

Dopo 50 anni di lavoro con i ghepardi, 35 dei quali dedicati alla guida degli sforzi del CCF per la riabilitazione di animali orfani e feriti, so che ogni individuo è importante. Ogni cucciolo che salviamo rappresenta una speranza per il futuro della specie.